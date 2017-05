Prefeitura de Santarém assina termo de cooperação técnica com Emater

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), assinou um termo de cooperação técnica junto à Empresa de assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA), na tarde de quinta-feira (11), visando a congregação de esforços para a implementação de ações do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Proater), executado pela Emater-PA, bem como a promoção do desenvolvimento rural sustentável em Santarém.

A assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 00/2017, foi realizado no gabinete do prefeito com a presença do presidente da Emater-PA Paulo Amazonas Pedroso, do prefeito em exercício José Maria Tapajós, do Chefe de Gabinete Erasmo Maia, e do secretário de Agricultura Bruno Costa. “A assinatura deste termo entre a Prefeitura e a Emater para nós representa não apenas a união entre duas instituições públicas, mas o fortalecimento de políticas que visam a melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais da população que vive no interior e que necessita de um acompanhamento técnico e que muitas vezes fica sem condições financeiras de contração de um profissional qualificado”, destacou Bruno Costa.

O prefeito em exercício José Maria Tapajós acompanhou a assinatura do Termo de Cooperação que tem etapas e fases, bem como o Plano de Aplicação dos recursos acordados no Plano Municipal Plurianual de Desenvolvimento Rural. “A Emater passa a atuar com a assistência técnica e extensão rural, preferencialmente junto às populações do interior, promovendo a dinamização do setor rural no âmbito da agricultura familiar e isso dos dá a certeza que vamos dar assistência justamente à população que mais necessita”.

O Termo de Cooperação Técnica terá vigência de 2017 a 2019 beneficiando aproximadamente 4 mil famílias de agricultores rurais que trabalhem com a agricultura familiar, assentados de reforma agrária, indígenas, quilombolas, cooperativas e associações.

PREFEITURA DOA MUDAS ORNAMENTAIS NO PARQUE DA CIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES

Desde a segunda-feira (8), as mães que utilizam o espaço do Parque da Cidade para a prática de atividades também são acolhidas pela administração do local com o projeto “Plante Amor”, que este ano está doando mudas ornamentais em alusão ao Dia das Mães, comemorado neste domingo (14). A programação é uma realização da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), que coordena o Parque da Cidade, onde há a produção de mudas ornamentais, de reflorestamento e frutíferas que são utilizadas em projetos de arborização da cidade.

Segundo a bióloga responsável pelo Parque, Helainy Liberal, é comum durante a visitação as mães procurarem o viveiro do parque para pedir mudas de plantas que são cultivadas no local, e a partir daí surgiu a ideia da homenagem. “Estamos doando, em média, 40 mudas por dia durante a manhã e a tarde e há uma aceitação muito grande por parte das mulheres que caminham”, enfatizou a coordenadora.

Na sexta-feira (12), durante a realização de uma ação do Cras da Nova República, no Parque da Cidade, o prefeito em exercício José Maria Tapajós e o secretário de Agricultura e Pesca Bruno Costa entregaram as mudas às mães da melhor idade. “Temos os nossos viveiros no Parque da Cidade e estas mudas são utilizadas no serviço de arborização em Santarém e doadas de acordo com solicitação das escolas e outras instituições e, como uma forma de homenagear as mães que frequentam o Parque da Cidade, nós estamos realizando a doação destas plantinhas com a mensagem de ‘Plante Amor’, afinal o ato de cultivar plantas em casa é uma terapia que faz bem pra todos”, ressaltou o secretário.

O prefeito em exercício José Maria Tapajós participou da abertura do evento e aproveitou para conhecer e projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Serviço Social (Semtras), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. “Quem dera, por um descuido, as mães fossem eternas? Acho que essa é uma frase muito verdadeira e por que não aproveitar esse dia para fazer essa bela homenagem a todas as mães representadas aqui por essas mulheres que são mães duas vezes, já que são mães e, certamente, avós e nos deixa muito feliz ver que há este trabalho sendo desenvolvido”, concluiu o prefeito em exercício.

PREFEITURA FINALIZA PROJETO DE ARBORIZAÇÃO NO PORTO DO DER

Na sexta-feira (12), a Prefeitura Municipal de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) finalizou o projeto de arborização do Porto Municipal de Santarém localizado no Bairro da Prainha, conhecido popularmente como Porto do DER. A ação, que incluiu limpeza, roçagem e poda das árvores existentes no entorno na Praça, bem como o plantio de 30 mudas de plantas acácias lanterneiras, que são plantas próprias de sombreamento, foi iniciada no dia 24 de março, e contou com o apoio e parceria do Centro Comunitário e Associação de Moradores do Bairro da Prainha e da Escola Municipal Alberico Novoa.

Na última etapa do projeto, iniciada na segunda-feira, (08) foi realizada a parte de jardinagem, com o plantio de grama e 800 mudas de plantas ornamentais. “A gente teve todo um cuidado em fazer a correção do solo e plantar espécies que estejam adaptadas ao clima da nossa região. Nós acreditamos que essa sementinha iniciada no porto do DER vai dar bons frutos e futuramente a população vai aderir fazendo a arborização em frente as suas casas e o que nós queremos é uma Santarém mais verde e mais bonita”, disse o secretário de Agricultura e Pesca, Bruno Costa.

Pela manhã o prefeito em exercício, José Maria Tapajós, esteve visitando o local e conferiu in loco o trabalho realizado no Porto do DER. “O prefeito Nélio está tendo todo o cuidado e carinho com a parte de infraestrutura, a segurança e também com a estética do porto que é uma das portas de entrada do município. E estamos buscando agilizar os serviços aqui tanto com a Seminfra, com a SMT e com a Semap para que a gente possa até o mês de junho ver este porto em operação que é um anseio de toda a população”, finalizou o prefeito em exercício.

Fonte: RG 15/O Impacto e Martha Costa/PMS