Sespa convoca para o Dia D de vacinação contra a gripe

O “Dia D” de vacinação contra a gripe será promovido em todo o Pará neste sábado (13), quando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos 144 municípios do estado estarão abertas em horário especial para atender a população. Coordenadas pelas secretarias municipais de Saúde, as ações disponibilizarão as doses também em postos volantes, como centros comunitários, salões paroquiais, coretos de praças, estandes em shoppings e supermercados.

“A programação de cada município será definida pela Secretaria de Saúde local. O papel da Sespa foi distribuir as vacinas aos 13 Centros Regionais de Saúde, que por sua vez enviaram as doses aos municípios circunscritos”, explica a coordenadora estadual de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Jaira Ataíde.

Podem receber a dose crianças de seis meses até cinco anos, professores das redes pública e privada de ensino, indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas e comorbidades (associação de pelo menos duas patologias num mesmo paciente).

Os portadores de doenças crônicas devem apresentar prescrição médica. Já as pessoas cadastradas em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão se dirigir às UBSs em que estão registradas para receberem a dose, sem a necessidade de prescrição médica.

A 19ª Campanha de Vacinação contra a Influenza iniciou em todo o país no dia 17 de abril e prossegue até 23 de maio. Segundo informe técnico da Divisão de Imunizações da Sespa, o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde enviou ao Pará 1.863.160 milhão de doses da vacina, que já foram distribuídas pela Sespa aos 13 Centros Regionais de Saúde, que por sua vez repassaram as doses aos municípios – na prática, os executores da ação.

Até o fim do prazo da campanha devem ser vacinadas 1.491.529 milhão de pessoas, o que equivale a 90% do público-alvo. Até as 12 horas desta sexta-feira (12) já haviam sido imunizadas 246.346 pessoas – o que corresponde a 17% da meta da campanha, segundo dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, disponível para consulta pública pelo link (http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/relatorio/consolidado/vacinometroInfluenza.jsf). No site, o internauta pode consultar o número de pessoas vacinadas e classificadas entre os grupos prioritários.

Como ocorre em toda campanha, os municípios ficarão responsáveis pela aplicação das vacinas, ou seja, cada secretaria municipal de Saúde tem livre arbítrio para executar a estratégia de vacinação para o público indicado a recebê-la. De um modo geral, as doses estarão disponíveis em qualquer Unidade Básica de Saúde, nas salas das Estratégias de Saúde da Família e em outros locais definidos pelas gestões municipais.

A vacinação é importante porque evita algumas complicações causadas pelo vírus Influenza, como pneumonia e doenças cardíacas. Assim, ao tomar a vacina, a pessoa não se protege apenas contra a gripe, mas evita quadros mais graves relacionados com hospitalização e morte.

O informe também lembra que a vacina só é contraindicada para pessoas com histórico de reação anafilática prévia em doses anteriores ou que tenham alergia grave a ovo de galinha e seus derivados. Outra recomendação importante do Ministério da Saúde: as pessoas que tomaram vacina no ano passado devem repetir o esquema esse ano, pois sua ação contra a gripe leva duas semanas para atingir o efeito pleno e a imunização dura cerca de nove meses. A reaplicação é necessária porque a vacina oferecida em 2017 é diferente e resguarda o organismo contra outras mutações do vírus.

Orientadora da campanha no Pará, a Sespa recomenda que os profissionais das secretarias municipais de Saúde se empenhem em convencer a população a aderir à vacinação. No Estado, serão 2.300 postos de vacinação fixos, além de 340 volantes e 75 fluviais, com 20.350 pessoas envolvidas, incluindo 2.010 equipes de vacinação. A campanha envolverá 550 carros, 25 barcos, 12 voadeiras e 25 motocicletas.

Práticas de higiene

Além da vacinação, durante a campanha os órgãos de saúde intensificarão as orientações sobre práticas de higiene que devem ser mantidas pela população, para melhor prevenção das síndromes respiratórias, como manter janelas abertas e ambientes arejados e lavar bem as mãos – já que a transmissão dos vírus Influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos e nariz).

Os sintomas da gripe são febre, tosse ou dor na garganta, além de dores na cabeça, musculares e nas articulações. O agravamento pode ser identificado quando a pessoa tem falta de ar, febre por mais de três dias, piora de sintomas gastrointestinais, dor muscular intensa e prostração. O mais indicado, nesse quadro, é procurar um serviço de saúde o mais rápido possível.

Casos de gripe

O Departamento de Epidemiologia da Sespa informa que no ano de 2015 o Pará apresentou um total de 186 casos de Síndrome Respiratória Gripal Grave (SRAG). Destes, 12 foram ocasionados por Influenza A H1N1. Ainda em 2015, o estado registrou um total de 19 óbitos, tendo como causa básica a SRAG, e somente um por Influenza-H1N1.

Em 2016, ocorreram 179 casos confirmados de Influenza-H1N1 em todo o Pará, com 27 óbitos. “Isso mostra que a vacina é essencial para que a população esteja prevenida desses tipos de gripe”, recomenda Jaíra Ataíde.

Este ano, entre os tipos de SRAG, já foram confirmados até o momento 27 casos de Influenza do tipo B e 14 do tipo A no Pará, sendo que três pacientes confirmados para Influenza B e outros três que haviam sido diagnosticados para Influenza A evoluíram para óbito.

Fonte: Agência Pará