UNAMA- Faculdade da Amazônia celebra seus 32 anos

Primeira turma de Administração do ISES/FIT/Unama. Pioneira na educação de ensino superior privado em Santarém, a Faculdade comemora seu aniversário com Gincana Educacional.

Neste sábado (13), a UNAMA – Faculdade da Amazônia completa 32 anos de fundação no município de Santarém no Oeste do Pará. A instituição é pioneira na educação superior privada na cidade, e foi eleita três vezes consecutivas pela revista Vox, como a faculdade mais lembrada pelos consumidores santarenos.

A comemoração ocorre a partir das 17h, no Ginásio, anexo da faculdade, durante a 2° Gincana de Enfermagem. Na ocasião as equipes irão disputar qual o bolo mais criativo e decorado.

De acordo com a diretora da instituição, Deliana Santos, é uma tradição o aniversário ser comemorado com a disputa de bolos decorados. “A faculdade foi fundada no dia 13 de maio de 1985, com o objetivo de formar cidadãos transformadores dentro da sociedade. Nós agradecemos a todos que fizeram durante três décadas nossa instituição ter a excelência de ensino na região”, destaca.

Atualmente a instituição faz parte do Grupo Ser Educacional, e oferta cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Saúde, Exatas e Humanas, entre eles: Administração, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e Publicidade e Propaganda,Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Serviço Social, Redes de Computadores, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia da Informação (TI), Gestão Empresarial, Gestão Ambiental, Logística, Recursos Humanos, Radiologia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Educação Física.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota