Acadêmicos da UNAMA realizam doação a Pastoral do Menor

A doação faz parte das atividades sociais desempenhadas pelos acadêmicos de Direito e Serviço Social

Por meio de uma Ação Social, 200 pacotes de leite arrecadados durante o Projeto de Extensão dos cursos de Direito e Serviço Social da UNAMA- Faculdade da Amazônia, serão doados nesta terça-feira (16), para crianças e adolescentes da Pastoral do Menor no município de Santarém. O objetivo da ação é promover a prática de cidadania entre os acadêmicos.

O “Projeto de Extensão” desenvolve ações nos cursos de graduação da faculdade em forma de palestras, simpósios e outras atividades voltadas para o conhecimento de pesquisas e debates nas áreas das ciências sociais, humanas e exatas.

De acordo com Peter Hager, coordenador dos cursos de Direito e Serviço Social, durante as inscrições foram recebidos pacotes de leite. “ A atividade de extensão tem esse propósito, tanto de incentivar os acadêmicos à conscientização social como de contribuírem de forma positiva os beneficentes”, esclarece.

A Pastoral do Menor fica localizada na Rua Acácia Prateada, entre as Avenidas Presidente Vargas e Marechal Rondon, no bairro do Mapiri.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota