Hospital Regional de Santarém realiza programação especial para as mães

Para comemorar o Dia das Mães, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, realizou várias programações voltadas para usuárias, acompanhantes e colaboradoras. As ações começaram na semana anterior à data e vão até esta terça-feira, 16/5.

As mães que possuem filhos internados na Clínica Pediátrica receberam sessões de beleza, massagem e, também, foram homenageadas pelos seus filhos em tratamento, que gravaram vídeos com depoimentos. “Eu gostei muito daqui, a gente até esquece todo o sofrimento que passou. Está sendo muito bom, agradeço a todos”, disse Iolene Lima, de 26 anos. A filha dela vai passar por uma cirurgia no braço.

Outra mãe, Raquel de Sousa, de 21 anos, convive com o ambiente hospitalar há três anos, tempo em que a filha está em tratamento no HRBA. Ela ficou feliz com o momento oferecido. “Eu estou me sentindo bem de novo. Eu só queria agradecer, até porque a gente não teria condições de fazer isso se não fosse aqui. Gostei muito”, contou.

Os serviços oferecidos às mães foram realizados pela Clínica Fitcorpus. “Esse tipo de programação é importante porque a gente consegue cuidar um pouco dessas mães que sofrem bastante, e acaba proporcionando momento de autoestima e bem-estar, que é muito importante para qualquer ser humano”, falou a fisioterapeuta dermatofuncional Enne Queiroz.

As mães das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) também receberam tratamento de beleza e massagens relaxantes. Já as mães que realizam sessões de hemodiálise no Hospital Regional de Santarém – unidade gerenciada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) – foram presenteadas com flores cultivadas na própria unidade de saúde. Os vasos foram confeccionados a partir de produtos recicláveis. Na terça-feira, 16/5, será a vez das mulheres que estão em tratamento de câncer serem prestigiadas.

As colaboradoras do hospital também participaram de momentos especiais. Foi servido um café da manhã, além de sessões de embelezamento. “É um momento de agradecer a Deus por ser mãe. É um momento de reflexão e eu quero muito agradecer ao Hospital Regional por se preocupar em valorizar cada dia importante das nossas vidas”, agradeceu a colaboradora da Lavanderia, Maria Lúcia, que trabalha na unidade há dez anos.

A psicóloga Pâmela Tavares vive um momento especial em sua vida. Ela está à espera do primeiro filho. “É bem emocionante para mim porque eu não podia ter filho, então o Leandro (filho) está sendo uma dádiva de Deus. Comemorar o primeiro Dia das Mães com ele, em véspera de nascer, é muito gratificante”, comemorou.

Para a coordenadora de Gestão de Pessoas, Karen Bentes, é importante proporcionar esse momento às mães que se dedicam ao hospital. “Essas mães abrem mão de estarem com suas famílias, com seus filhos, para estarem cuidando dos filhos de outras pessoas aqui no hospital e cuidando de outras mães. Então, elas se comprometem, se doam por esse serviço e nós precisamos agradecer”, refletiu Karen.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira