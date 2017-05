Madeira ilegal que saiu de Uruará é apreendida no Piauí

A abordagem aconteceu na sexta-feira (05/05) no Km 49 da BR-343, em Buriti dos Lopes, região norte do Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta seguia de Uruará-PA com destino a capital do Ceará, Fortaleza. O veículo transportava 30 m³ de madeira serrada sem a devida documentação ambiental, ou seja, sem origem legal.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor da carreta declarou inicialmente transportar apenas madeira para uso em portais, alegando suposta dispensa de guia florestal. Com a presença do órgão ambiental IBAMA foi descoberto que a carga, além de conter portais, sem a devida guia florestal, incluía ainda outros perfis de madeira serrada de valor financeiro muito maior.

Após os devidos encaminhamentos, o órgão ambiental destinou a carga à Prefeitura Municipal de Parnaíba e foram realizados os procedimentos legais cabíveis à conduta do motorista do veículo, crime ambiental de acordo com a lei 9.605/98.

Por: Kairo Amaral, Com informações da 5ª Delegacia da PRF

Fonte: RG 15/O Impacto e Uruará em Foco