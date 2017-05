“Melhores do Ano” é destacado na Câmara

“O prêmio ‘Melhores do Ano ACES’ vai acontecer no próximo dia 19/05, no Centro Recreativo e cinco serão homenageados, tanto empresários quanto empresas destaques em 2016”, falou o vereador Alaércio DrogaMil.

O Vereador, líder do PRP na Câmara Municipal de Santarém, usou a tribuna na sessão desta segunda-feira, 15/05, para falar da Sessão Especial em homenagem aos enfermeiros e sobre a premiação dos melhores do ano, realizado pela ACES.

DrogaMil começou seu discurso parabenizando o vereador André do Raio X, pela sessão especial que aconteceu na última sexta- feira (12), que homenageou os profissionais da área de saúde que se destacaram no ano de 2016, bem como a entrega da Comenda Ana Nery. “Foram merecidas todas as homenagens e aqui quero parabenizar todos os envolvidos na sessão” falou o vereador.

O parlamentar convidou os pares da Casa para participar da cerimônia do prêmio “Melhores do Ano”, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES). Cinco segmentos comerciais receberão o prêmio: Empresa do Ano (Empresa de Navegação Santana); Mérito Empresarial (Raimundo Enéas Ribeiro/Frigorífico Ribeiro); Jovem Destaque Empresarial (Tiago Cardoso da Silva/Boto Sorveteria Artesanal); Mulher Destaque Empresarial (Célia Carolina Wanghon/Vaugan Store) e Homenagem Especial (Hélcio de Sousa Amaral). “Os homenageados são escolhidos minuciosamente e alguns pontos são levados em consideração, como a ética, a responsabilidade social e ambiental da empresa”, finalizou Alaércio DrogaMil.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo