Perigoso bandido morre em troca de tiros com a Polícia

Continua no Hospital Municipal de Santarém o corpo de Anderson de Almeida Lopes, mais conhecido no mundo do crime por Di Manaus, de 25 anos, perigoso homicida, que foi morto na madrugada desta segunda-feira (15), mais precisamente por volta das 4 horas da manhã, no bairro do Livramento, em Santarém, após trocar tiros com o Grupo Tático Operacional.

O GTO foi chamado pelo NIOP quando Di Manaus tentava roubar um mercantil localizado na Travessa Dom Frederico Costa, próximo à Castelo Branco. Ele teria 3 identidades e ano passado foi acusado de matar um mototaxista na ponte da Dom Frederico Costa.

Fonte: RG 15/O Impacto