Prefeito Nélio Aguiar participa em Belém e Brasília da Marcha em Defesa dos Municípios

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar participa em Belém e em Brasília da Marcha em Defesa dos Municípios, nesta segunda-feira (15) e terça-feira (16). Nélio estará nos dois eventos exercendo também a função de presidente da Associação dos Municípios das regiões Transamazônica, Santarém/Cuiabá e Oeste do Pará (Amut), e agora vice-presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep).

A 1ª Marcha a Belém em Defesa dos Municípios Paraenses é nesta segunda-feira (15) e a 20ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é terça-feira (16).

No evento que ocorre hoje na capital paraense, a programação iniciou às 8h30 com a apresentação da demandas federais da Famep e as associações que a compõe: Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam); Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belém (Ambel); Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins (Amat); Associação dos Municípios da Calha Norte (Amucan); Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (Amunep) e Associação dos Municípios das regiões Transamazônica, Santarém/Cuiabá e Oeste do Pará (Amut), da qual Nélio Aguiar é presidente. Além disso, dois consórcios de municípios também compõem a Famep: Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses (Coimp) e Consórcio de Desenvolvimento Sócio-Econômico Intermunicipal (Codesei).

Ainda pela manhã, houve a apresentação das demandas estaduais de cada entidade.

Demandas estaduais:

– Conclusão do Hospital Regional de Itaituba.

– Ampliação do Hospital Regional do Baixo Amazonas.

– Ampliação do Hospital Regional da Transamazônica.

– Apoio aos municípios na pavimentação de ruas.

– Apoio aos municípios na recuperação das estradas vicinais.

– Antecipação de receitas do ICMS.

– Apoio aos municípios na destinação dos resíduos sólidos .

– Estruturação da Emater.

– Apoio na construção de microssistemas de água.

– Apoio na universalização da telefonia móvel.

– Prolongamento e pavimentação da PA-370 da Hidroelétrica de Curuá-Una a Uruará.

– Renegociação do contrato com a Cosanpa.

– Investimentos em tecnologia da informação e em Internet banda larga.

– Negociação na cessão de servidores públicos municipais ao governo do estado.

– Regularização fundiária

– Investimentos no Turismo.

– Construção do Centro de Convenções de Santarém

As demandas ao governo federal que serão entregues na terça (16) em Brasilia são:

– Conclusão da pavimentação da BR-163, BR-230 e BR-422

– Continuação do Programa Luz para Todos

– Construção de um novo Linhão Tramoeste

– Regularização fundiária

– Universalização da telefonia móvel levando o sinal de voz e dados para os distritos e comunidades. Aplicação do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Fust).

– Universalização no abastecimento de água

– Recuperação de ramais pelo Incra

– Levar em consideração a realidade amazônica nas políticas públicas

– Compensações da Lei Kandir

– ICMS da energia elétrica na origem

NÉLIO AGUIAR É ELEITO VICE-PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar foi eleito vice-presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep), no sábado (13), em Belém. O prefeito de Breves Xarão Leão foi reeleito presidente da Federação.

A entidade é composta por seis associações de municípios paraenses: Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam); Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belém (Ambel); Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins (Amat); Associação dos Municípios da Calha Norte (Amucan); Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (Amunep) e Associação dos Municípios das regiões Transamazônica, Santarém/Cuiabá e Oeste do Pará (Amut), da qual Nélio Aguiar é presidente. Além disso, dois consórcios de municípios também compõem a Famep: Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses (Coimp) e Consórcio de Desenvolvimento Sócio-Econômico Intermunicipal (Codesei).

A Famep faz parte da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). “É um importante espaço para estarmos participando, contribuindo na conjuntura estadual, na conjuntura nacional. Vamos estar participando da Marcha dos Prefeitos em Belém e em Brasília com uma pauta de reivindicações de desenvolvimento da nossa região. Nossa eleição como vice-presidente fortalece mais o município de Santarém como liderança regional para que, junto aos outros municípios, a gente possa cobrar, exigir, reivindicar os direitos da população dessa região, cobrar por mais investimentos pelos governos estadual e federal”, declarou Nélio Aguiar.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS