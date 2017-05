Moradores da Matinha revoltados com empresa interditam linha de ônibus

A Associação do Bairro da Matinha (ASBAM), revoltada com o descaso, interditou na manhã desta terça-feira (16) a rua que dá acesso à linha do ônibus, devido a empresa TransAzevedo não fazer a linha certa, que é passar o ônibus por dentro do bairro e está com mais de dois meses que a empresa não faz esse trecho, deixando os usuários insatisfeitos.

A Associação já protocolou documentos junto à SMT e Ministério Público sobre esse abuso da TransAzevedo. Os moradores não querem mais a empresa pra fazer a linha Matinha/Centro.

Fonte: RG 15/O Impacto