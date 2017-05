Na frente do Congresso, Greenpeace protesta contra redução de áreas protegidas

Atualmente, mais de 200 projetos tramitam no Congresso Nacional com o objetivo de acabar com direitos garantidos pela Constituição Federal, com a legislação ambiental e com as florestas. Duas dessas iniciativas, as Medidas Provisórias (MPs) 756 e 758, de autoria do presidente Michel Temer, após serem reeditadas e pioradas por parlamentares ruralistas, estão em votação no plenário da Câmara dos Deputados esta semana. O objetivo delas é reduzir mais de 1,1 milhão de hectares de áreas de proteção e Unidades de Conservação das florestas brasileiras – uma superfície duas vezes maior que o Distrito Federal.

Com o objetivo de reforçar o coro e a mobilização da sociedade, uma petição online contra a aprovação das MPs também foi lançada hoje.

“Essas medidas são um prêmio àqueles que invadiram terras protegidas de forma criminosa. Irá estimular ainda mais a grilagem, o desmatamento e a violência no campo”, alerta Cristiane Mazzetti, da campanha de Amazônia do Greenpeace. Segundo ela, aumentar o desmatamento deixa o Brasil mais distante de compromissos de clima assumidos internacionalmente.

“Infelizmente as MPs propostas por Temer e ruralistas não são um caso isolado. Vender terras para estrangeiros, escancarar o uso de agrotóxicos, acabar com o licenciamento ambiental, com os direitos indígenas e com a função social da terra são algumas das outras propostas que vêm por aí. Querem fazer o país retroceder décadas”, defende Mazzetti.

Para Ciro Campos, assessor do Instituto Socioambiental, reduzir a proteção resulta invariavelmente na destruição da floresta. “Estudos mostram que quando se reduz uma Unidade de Conservação, ela em seguida é desmatada. Isso é fato, não é interpretação. Reduziu, desmatou”.

Veja outros retrocessos pautados pelos ruralistas: