OAB e Semtras firmam parceria em defesa dos idosos

A OAB-PA Subseção de Santarém, por meio do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos, Dulfe Marinho de Azevedo, e da Conselheira Subseccional, que está no exercício da secretaria-geral, Milena Andrade, reuniram na manhã de segunda-feira (15) com a titular da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Santarém, Celsa Aguiar, para tratarem dos projetos da Subseção relacionados ao combate às violações contra os idosos e defesas de direitos.

Ao final foi firmada parceria para uma ação alusiva ao dia 15 de junho, que é o “Dia do combate à violência contra o Idoso” e à 2ª Caminhada Inclusiva da OAB, que ocorrerá concomitantemente ao 7° Circuito OAB Pará de Corrida de Rua e Caminhada, no dia 03 de setembro, que contará com o bloco de idosos atendidos pela SEMTRAS.

Fonte: RG 15/O Impacto