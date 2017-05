PMJ promove Semana das ações de execução do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

A Prefeitura de Juruti, por meio da Secretaria municipal de Planejamento e Gestão, em parceria com o Instituto Juruti Sustentável – IJUS, deu início na manhã desta terça-feira, 16, à “Semana das ações de execução do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Juruti”, por meio de um projeto piloto do bairro do Maracanã.

O ponto de encontro desse primeiro dia foi a Escola Parque, onde os participantes receberam orientações dos técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão e foram divididos em pequenos grupos, que em seguida saíram pelas ruas do Maracanã a fim de mobilizar e sensibilizar os moradores do bairro.

“Nesta ação levamos informações aos moradores de como será feita a coleta, o dia de coleta e qual é o tipo de resíduos que será coletado. Na ação entregamos um adesivo detalhando todas essas informações para os moradores”, disse Gilza Amaral Ribeiro, Técnica de Planejamento da PMJ.

Claudionor Simões, integrante da Cooperativa de Serviços, Coleta e Reciclagem de Juruti, disse que o trabalho de mobilização foi bastante produtivo, pois grande parte dos moradores recebeu as equipes e se comprometeu em contribuir na seleção dos resíduos. “Esse trabalho de coleta vai gerar emprego e renda para muitas famílias, além de aquecer a economia do município, portanto estamos otimistas que vai dar tudo certo”, disse ele.

Participaram desta primeira ação, membros da Associação Comercial e Empresarial de Juruti – ACEJ, do Instituto Juruti Sustentável – IJUS, profissionais da Secretaria de Saúde– SEMSA, Servidores da SEMINF, membros da ACOPSERVICE, servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão e voluntários do bairro.

Confirma a programação da Semana das ações de execução do Plano de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Juruti, que prossegue até o dia 20/05:

Dias 17 e 18 – Mobilização e sensibilização nos domicílios do bairro maracanã.

Ponto de encontro: Parque Escola, ao lado da Empresa Compacta.

Horário: 07h00.

Dia 19 – Workshop de Resíduos Sólidos na Prática e a Feira do Troca.

Local: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, bairro Maracanã.

Horário: 18h00

Dia 20 – Mutirão de Coletas de Resíduos Sólidos nos domicílios e Inauguração do Ponto de Entrega de Resíduos do Bairro Maracanã.

Local: Ponto de Coletas de Resíduos Sólidos, no Bairro do Maracanã.

Horário: 07h00

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ