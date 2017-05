Políticas de Saúde é tema de seminário na UNAMA

Seminário irá debater as políticas públicas de saúde, legislação, atores e competências

Buscando discutir sobre políticas voltadas para a saúde no município de Santarém, o curso de Biomedicina da UNAMA – Faculdade da Amazônia desenvolverá, nesta terça-feira, dia 16 de maio, a partir das 19h, nas instalações da Faculdade o “Seminário de Saúde Pública”.

A abordagem faz parte da disciplina de Saúde Coletiva, ministrada pela docente Maria Conceição Siqueira. O evento terá a participação dos representantes do Conselho Municipal de Saúde de Santarém (CMSS) e do coordenador do curso de Biomedicina, Hipócrates Chalkidis.

De acordo com Maria Conceição Siqueira, docente responsável pelo evento, a temática vem esclarecer aos estudantes como funciona o Sistema Único de Saúde (SUS), de que forma é feita o controle de social para a saúde e outros aspectos sociais. “Este debate é essencial para que nossos alunos saibam como funciona a política de saúde de nosso município e questionem como melhorar esse sistema de assistência médica no Estado”, esclarece.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota