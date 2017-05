Prefeito de Breu Branco é baleado em grave atentado

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) determinou o deslocamento, a partir da cidade de Tucuruí, de grupos de policiais militares da Ronda Tática Metropolitana (Rotam) para Breu Branco, a fim de reforçar o policiamento na cidade por conta do assassinato do prefeito Diego Alemão (PSD), vítima de uma possível emboscada. O prefeito foi atingido por disparos, por volta de 7h30 desta terça-feira, 16, no momento em que pedalava com um grupo de amigos na rodovia PA-150. A secretaria determinou, ainda, o deslocamento de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Segup para a cidade de Breu Branco, que conduzirá uma equipe de policiais civis da Divisão de Homicídios (DH), responsáveis pelas investigações sobre o caso. O trabalho será coordenado pelo delegado Eduardo Rollo, da DH.