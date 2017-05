15ª Semana de Museus: Por uma sociedade inclusiva

Iniciou a 15ª Semana de Museus desenvolvida pela Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), com o tema, “Museus e histórias controversas: dizer o indizível”.

Foram ofertadas diferentes atividades ao público que visitou as dependências do Centro Cultural João Fona (CCJF). Oficinas de higienização de livros, teatro de fantoches, exposição de pintura/arte plástica, exposição fotográfica de Santarém ontem e hoje e visita guiada foram algumas das atividades desta terça-feira. “A nossa instituição está aberta à população, seja local ou visitante e nos diferentes segmentos. Nesta manhã, a turma da Escola Estadual Felisbelo Jaguar Sussuarana, de Educação de Jovens e Adultos/Inclusiva (Eja/Inclusiva), visitou o Centro Cultural. “O governo municipal assume o compromisso com a acessibilidade, na inclusão também ao fortalecer o conhecimento cultural”, disse a Chefe da Seção de Atendimento ao Turista do CCJF, Patrícia Chaves.

Para a professora da turma do Eja/Inclusiva da Escola Mun. de Fund. Princesa Izabel, Geisa Cabral, as atividades do Centro Cultural são muito importantes. “Fantástico a visita guiada no Centro Cultural João Fona, o qual é a maior referência que temos sobre a nossa história, a História de Santarém. E foi muito especial esse momento com nossos estudantes do Eja/Inclusiva. Para estarmos aqui hoje, antecipamos com a teoria na sala de aula, a eles foi repassado o resumo histórico”.

O estudante, Marcelo Moraes disse estar encantado. “Na exposição fotográfica eu vejo o cenário de Santarém do passado e do presente, nossa, quanta diferença, no lugar da Orla, muita areia. E quando está na vazante temos a areia e a Orla”, comparou.

Em outra atividade da 15ª Semana de Museus, a monitora de Teatros e Fantoches, Jussara Almeida, explica que “a atividade incentiva a leitura aos estudantes desde as séries iniciais com a abordagem mais criativa das histórias infantis nos temas de abrangência como a inclusão social. Dinâmica implícita ao tema nacional, o qual contempla assuntos abrangentes sobre discriminação racional, de gênero e classes sociais”, explicou.

O Teatro de Fantoche contou com a participação de uma turma com 40 estudantes da Escola Mun. Fund. Alberico Mendes Nóvoa.

PROGRAMAÇÃO

17/5 (QUARTA-FEIRA)

8h às 12h – Oficina de Higienização de Livros (Arquivista Sérgio Fredrich/UFOPA)

9h – Oficina de confecção de bonecas temáticas (Lena Sousa/Cras/PMS)

14h às 18h:

-Visita guiada

-Exposição I Mostra de Pintura João Fona (exposição coletiva)

-Exposição Fotográfica retratando o cenário Municipal Ontem e Hoje (exposição coletiva)

15h às 17h – Teatro de Fantoches (Integrantes do Curso de Pedagogia/Iespes)

18/5 (QUINTA-FEIRA)

8h às 12h – Oficina de Higienização de Livros (Arquivista Sérgio Fredrich/Ufopa)

9h – Oficina de confecção de bonecas temáticas (Lena Sousa/Cras/PMS)

14h às 18h:

-Visita guiada

-Exposição I Mostra de Pintura João Fona (exposição coletiva)

-Exposição Fotográfica retratando o cenário Municipal, Ontem e Hoje (exposição coletiva)

19/5 (SEXTA-FEIRA)

8h às 12h – Oficina de Higienização de Livros (Arquivista Sérgio Fredrich/Ufopa)

9h –Mesa Redonda: Tema da 15ª Semana de Museus (mediador, Newton Magno/Centro Cultural João Fona-CCJF)

14h às 18h:

-Visita guiada

-Exposição I Mostra de Pintura João Fona (exposição coletiva)

-Exposição Fotográfica retratando o cenário Municipal, Ontem e Hoje (exposição coletiva)

20/5 (SÁBADO)

18h–Entrega de Certificados

18h30-Coquetel de Encerramento

20h-Apresentação Cultural (Banda do 8º Bec)

-Exposição Fotográfica retratando o cenário Municipal, Ontem e Hoje (exposição coletiva)

-Oficina de Higienização de livros (Arquivista Sérgio Fredrich/Ufopa).

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS