Beto Farinha: ¨Meu objetivo é trabalhar pelo povo de Mojuí dos Campos¨

Vereador arregaça as mangas e mostra que tem muitos projetos e muita vontade de trabalhar pelo povo de Mojuí

Em seu primeiro mandato, o vereador Beto Farinha (PSDB) já é considerado um dos mais atuantes na Câmara municipal em Mojuí dos Campos.

Com exclusividade à nossa reportagem, o vereador Roberto Oliveira de Sousa, popular ¨Beto Farinha¨, falou que entre seus projetos prioritários está a conclusão do Hospital Municipal e também a criação da Liga Esportiva Mojuense, com objetivo de levar o nome do Município a ser conhecido como um celeiro de novos talentos desportivos a nível nacional.

CONTRA BULLYNG NAS ESCOLAS: Um dos problemas que atinge jovens, principalmente os que estão na fase escolar, é o chamado bullyng, que é a prática de colocar apelidos ofensivos às pessoas. Diante desse quadro, o vereador Beto Farinha entrou com projeto de lei, inclusive aprovado pelos demais vereadores mojuenses, pedindo que essa prática criminosa, que já levou muitos adolescentes ao suicídio, sofra punição de forma exemplar, através de sanção penal.

No dia 25 de maio será realizada audiência pública, através de requerimento de autoria do Vereador, que debaterá o problema da falta de segurança pública no Município. Estarão presentes neste dia, várias autoridades ligadas ao assunto e a população em geral.

O Vereador tucano lembrou, também, que em poucos meses como parlamentar municipal em Mojuí dos Campos já teve muitos projetos aprovados em favor da população carente no recém criado Município.

Fonte: RG 15/O Impacto e HC