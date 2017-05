Campanha de vacinação contra a gripe já imunizou quase 35 mil pessoas em Santarém

Há pelo menos 80 mil pessoas em Santarém que a Prefeitura pretende imunizar até o dia 28 de maio contra a gripe. O Dia “D” da campanha de vacinação ocorreu no sábado (13), quando foi ampliado o número dos postos e horário de vacinação. A meta é que, pelo menos, 72 mil pessoas sejam imunizadas. Até o momento, a Divisão de Vigilância Sanitária contabilizou 34.922 pessoas que já tomaram a dose da vacina, o que representa 48% da meta.

A vacina imuniza contra três tipos de gripe: H1N1, H3N2 e Influenza B. Há um grupo que possui prioridade para a vacinação.

Os números distribuídos por esse grupo são:

Crianças: 8.291

Trabalhadores: 2.890

Gestantes: 1.298

Puérperas: 188

Indígenas: 72

Idosos: 11.642

Pop. priv. liberdade: 07

Funcionários: 30

Professores: 1.983

Comorbidades: 8.503

Outros grupos: 18

Total: 34.922

Grande parte dessas pessoas foi imunizada no Dia “D” da campanha, como foi o caso da dona Isabel Santos, 86 anos, que está inserida no grupo de idosos. “Sou diabética, tenho pressão alta, coração grande. Já tenho tanto problema e eu, podendo, vou evitar”, declarou.

A campanha iniciou no dia 18 de abril e segue até o dia 28 de maio.

DIA “D” DA CAMPANHA MAIO AMARELO LEVA ORIENTAÇÕES A SERVIDORES MUNICIPAIS

A Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) realizou na terça-feira (16) o dia “D” da Campanha Maio Amarelo em Santarém.

Na visita as secretarias os servidores públicos municipais receberam palestras, orientações com relação ao trânsito, panfletos da campanha e o laço amarelo, símbolo do movimento mundial.

“O dia “D” conseguiu atingir seu principal objetivo, visitando as principais secretarias e órgãos municipais e ainda foi além com usuários, com orientações básicas de educação para o trânsito”, ressaltou Marcelo Santos coordenador da Divisão de Educação para o Trânsito.

Além dos servidores, pessoas que aguardavam atendimento nas secretarias também receberam orientações. No CAS-CAEC um vídeo foi repassado aos usuários. “Isso é importante, pois aprendemos cada vez mais sobre nossos direitos e deveres no trânsito”, afirmou a dona de casa Maria Silva.

Para a Secretária Municipal de Assistência Social Celsa Brito, é importante o engajamento da SMT na campanha Maio Amarelo, pois a tarefa deve começar dentro de casa. “Esse é o resultado positivo da campanha, que está chegando aos setores públicos e eles são nossos multiplicadores das informações. Infelizmente Santarém tem altos índices de acidentes de trânsito, acarretando danos para as famílias, setor produtivo, hospitalar e previdenciário. Nós precisamos mudar isso, conscientizando as pessoas que são vidas, precisamos refletir sobre as atitudes no trânsito, deixar mais humanizado”, concluiu.

MOVIMENTO MAIO AMARELO

O Maio Amarelo é um movimento mundial do Observatório Nacional da Segurança Viária (ONSV), que estimula diversos segmentos da sociedade, promovendo atividades voltadas à conscientização de cada cidadão do próprio comportamento durante seus deslocamentos diários no trânsito. Em março de 2010, uma Assembléia- Geral das Nações Unidas editou uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a ‘Década de Ações para Segurança no Trânsito’.

BLITZ EDUCATIVA

Fazendo parte das programações do Maio Amarelo em Santarém, nessa quinta-feira (18), a Divisão de Educação para o Trânsito realizará uma blitz educativa na Avenida Fernando Guilhon as proximidades da primeira rotatória às 17 horas. O objetivo é sensibilizar pedestres para o uso consciente da faixa de pedestres como forma de respeito a vida, bem como motoristas ao respeito aos limites de velocidade e o respeito aos pedestres.

PREFEITURA MUNICIPAL OFERECE OFICINA DE CONFECÇÕES DE BONECAS TEMÁTICAS

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) realizou na manha desta quarta-feira (17) uma oficina de confecção de bonecas temáticas.

A idéia era que cada participante confeccionasse sua boneca relacionando ao tema da semana museológica, “Museus e histórias controversas, dizer o indizível em museus”. Os participantes tiveram oportunidade de se expressar artisticamente, de adquirir novos conhecimentos, de refletir sobre o tema e, sobretudo ver que são capazes de produzir.

Ao todo 16 pessoas participaram da oficina, que continua nesta quinta-feira (18) com novos participantes.

Abaixo a programação da semana do museu:

18/5 (QUINTA-FEIRA)

8h às 12h – Oficina de Higienização de Livros (Arquivista Sérgio Fredrich/Ufopa)

9h – Oficina de confecção de bonecas temáticas (Lena Sousa/Cras/PMS)

14h às 18h:

-Visita guiada

-Exposição I Mostra de Pintura João Fona (exposição coletiva)

-Exposição Fotográfica retratando o cenário Municipal, Ontem e Hoje (exposição coletiva)

19/5 (SEXTA-FEIRA)

8h às 12h – Oficina de Higienização de Livros (Arquivista Sérgio Fredrich/Ufopa)

9h –Mesa Redonda: Tema da 15ª Semana de Museus (mediador, Newton Magno/Centro Cultural João Fona-CCJF)

14h às 18h:

-Visita guiada

-Exposição I Mostra de Pintura João Fona (exposição coletiva)

-Exposição Fotográfica retratando o cenário Municipal, Ontem e Hoje (exposição coletiva)

20/5 (SÁBADO)

18h–Entrega de Certificados

18h30-Coquetel de Encerramento

20h-Apresentação Cultural (Banda do 8º Bec)

-Exposição Fotográfica retratando o cenário Municipal, Ontem e Hoje (exposição coletiva)

-Oficina de Higienização de livros (Arquivista Sérgio Fredrich/Ufopa)

PROJETO CIDADE LIMPA CHEGA AO BAIRRO MARACANÃ I

Nos dias 18 e 19 deste mês, a equipe do Projeto Cidade Limpa estará no bairro do Maracanã I. Serão 5.522 moradores beneficiados com ações de limpeza e recolhimento de entulho.

O Projeto Cidade Limpa, desenvolvido pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), já passou pelos seguintes bairros: São José Operário, Amparo, Floresta, Diamantino, Liberdade/ Salé, Mapiri, Matinha, Elcione Barbalho e Conquista.

AÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO RESIDENCIAL SALVAÇÃO SEGUEM ATÉ 31 DE MAIO

A Prefeitura de Santarém, por meio por meio do Trabalho Técnico Social/ Minha Casa Minha Vida da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), continua realizando várias ações em comemoração ao aniversário do primeiro ano do Residencial Salvação. Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da escola municipal Aldo Ferreira Campos (anexo) estão finalizando a construção da horta doméstica e medicinal.

Nesta quinta-feira (18), a partir das 9h15, será a vez das crianças da escola, com o cine ambiental, com a exibição de filmes que dão enfoque à questão do cuidado ao meio ambiente. O cine também será exibido na sexta-feira (19)

A programação de aniversário do Residencial Salvação encerra no dia 31 de maio com a Festa Cultural e lançamento do projeto Guardiões Mirins.

AULAS DE BALÉ COMEÇAM NESTA QUINTA-FEIRA NA ESCOLA ESTER FERREIRA

Está tudo pronto para o início das aulas da turma de balé que funcionará na Escola Municipal Ester Ferreira, na, grande área da Nova República, e inicia nesta quinta-feira (18).

Na última terça-feira (16), a professora Cristiane Pessoa, do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), esteve na escola reunindo com a direção e os pais de alunos para os ajustes que faltavam para o início das atividades.

As aulas da turma de balé acontecerão todas as terças e quintas-feiras, de 11h30 às 12h30, para não atrapalhar as atividades letivas e as aulas de educação física que acontecem no contra turno.

Na grande área do Santarenzinho, as turmas de balé e jazz que funcionarão nas dependências do Rio Tapajós Shopping estão programadas para iniciar as aulas na próxima semana.

No shopping, às segundas e quartas, funcionarão as turmas de balé nos seguintes horários:

Manhã – 8h30 às 9h30 e 9h30 às 10h30;

Tarde – 13h30 às 14h30 e 14h30 às 15h30.

As turmas de jazz funcionarão somente às sextas-feiras, de 8h30 às 9h30 e 14h30 às 15h30.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS