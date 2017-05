Faculdade da Amazônia realiza seminário sobre noções básicas de fundações

O encontro traz engenheiro do Ministério Público Federal para debater como são planejadas e escolhidas as bases de uma construção

Nesta quinta-feira (18), no auditório central da UNAMA – Faculdade da Amazônia, os cursos de Engenharia Civil e Elétrica realizam um seminário voltado para debater as noções básicas de fundações rasas e profundas. A palestra será ministrada pelo engenheiro fiscal no Ministério Público Federal (MPF) e especialista em Projetos, execução, controles de estruturas e fundação, Ricardo Rocha. O evento visa capacitar os acadêmicos sobre os conceitos de fundações, as suas classificações e critérios de escolhas.

De acordo com coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica, Adeilson Miranda, o seminário tem como maior objetivo mostrar para os estudantes a importância da escolha uma fundação. “Essa escolha, depende muito das cargas que estarão distribuídas no solo, por isso existe uma grande preocupação em achar a camada existente desse solo, que só pode ser feita através de um ensaio de sondagem. Com todas essas informações, o profissional da engenharia terá como projetar a fundação apropriada para sua edificação. Essas e algumas informações serão abordadas nesse encontro que auxiliarão os nossos futuros engenheiros”, explica o coordenador.

A palestra acontece a partir das 17h, na UNAMA – Faculdade da Amazônia, que está localizada na Rua Rosa Vermelha, número 335, em Aeroporto Velho, Santarém. Mais informações podem ser obtidas na coordenação do curso de Engenharia Civil e Elétrica, situada no Bloco A.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota