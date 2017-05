Fazenda recua e omite lista de parlamentares inadimplentes inscritos na dívida ativa da União

Após retirada da polêmica lista do site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com nome de cerca de 200 deputados e senadores inscritos na dívida ativa da União, sob a promessa de que uma nova lista seria divulgada na semana seguinte, o órgão afirma que documento não será mais divulgado no site. O material, que havia sido disponibilizado no dia 5 de maio, ficou por apenas dez minutos na página da instituição. Segundo a assessoria da PGFN, nesse período foram detectados pelo menos quatro nomes que não deveriam mais constar no relatório.

No entanto, a promessa era a de que o órgão estaria fazendo uma nova checagem nos dados disponibilizados e, na semana seguinte, uma lista atualizada seria colocada no ar. Nesta terça-feira (16), a assessoria da PGFN disse ao Congresso em Foco que, por uma decisão do órgão, isso não mais ocorrerá e explicou que os interessados em obter os dados deveriam tentar pela Lei de Acesso à Informação.

Fonte: Congresso em Foco