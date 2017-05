Município de Santarém é representado no Chile em encontro sobre assistência social

O município de Santarém estará sendo representado durante esta semana, em um encontro internacional. A servidora da secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) Aline de Carli foi enviada ao Chile para um encontro que discutirá os métodos de coleta de informações sociais.

A viagem a cidade de Santiago- Chile é a segunda etapa de uma missão internacional com os vencedores do Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social realizado em 2016, cujo tema era “Cadastro Único para Programas Sociais”. O município de Santarém foi vencedor na categoria “Estratégias de qualificação e fortalecimento do Cadastro Único” com o “CAS- Centro de Atendimento Social”, que reune a oferta de diversos serviços ligados ao Cadastro Único para a população. A terceira edição do concurso homenageou os 15 anos da ferramenta que permite a inclusão das famílias de baixa renda nos programas sociais.

O encontro contará com a presença de técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (Mdsa) e os municípios vencedores. Serão realizadas visitas técnicas ao Ministério do Desenvolvimento Social do Chile, para entender a experiência do país na coleta de informações sociais.

A viagem é custeada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e agrário e sem ônus para o Município de Santarém.

REUNIÃO DEFINE DETALHES PARA A SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou na manhã de terça-feira (16) reunião para definir detalhes da Semana Municipal do Meio Ambiente. O encontro contou com a participação de representantes da empresa Cargill que vai fazer parte da programação.

O tema a ser abordado esse ano será “Santarém que te quero bem”, observando a necessidade de proteção às questões ambientais da Pérola do Tapajós, situada em área de abundantes recursos naturais, mas que precisam ser cuidados.

A Semana que ocorrerá no período de 27 de maio a 05 de junho constará com vasta programação envolvendo órgãos governamentais, organizações não governamentais, Igrejas, associações de moradores e empresas.

Durante a programação serão realizadas rodas de conversa, orientações sobre os cuidados com o lixo junto a donos de embarcações, bem como danos à queima do lixo nos bairros, palestra a estudantes, caminhada ecológica, plantio de mudas, noite cultural, além de ações com moradores das áreas de preservação ambiental Juá, Saúbal e Alter do Chão.

CONGRESSO TÉCNICO DA 1ª COPA SANTARÉM DE FUTEBOL SERÁ NESTA TERÇA-FEIRA

A coordenação da 1ª Copa Santarém de Futebol realizou, às 19h de terça-feira (16), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o congresso técnico para apresentação da forma de disputa e regulamento da competição. O evento reunirá os representantes de todas as equipes inscritas.

Ao todo, 39 clubes confirmaram participação na competição, sendo 31 da zona urbana e oito da zona rural. As equipes da zona rural são campeãs ou vice dos torneios realizados em suas comunidades.

No dia 18, será realizado um coquetel de lançamento da Copa e, no dia 20, a abertura oficial da competição que será disputada até o dia 21 de junho, véspera do aniversário de Santarém.

A competição será dividida em duas fases. A primeira, de caráter classificatório, terá a participação de equipes dos polos: Santarenzinho, Prainha, Aldeia e Nova República. Ao final da primeira fase, se classificam oito equipes, duas de cada polo, para a disputa do título da 1ª Copa Santarém de Futebol 2017, com as oito equipes que virão das regiões: Eixo Forte, Rios, Curuá-Una e Santarém-Cuiabá.

A premiação será de R$ 10 mil, dividida em R$ 7 mil para o 1º lugar e R$ 3 mil para o 2º vice.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS