Prefeita Raquel Brandão participa da 1ª Marcha a Belém em Defesa dos Municípios Paraenses

A Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep), juntamente suas Associações e Consórcios Regionais, realizou na segunda-feira (15/05), pela primeira vez, no Pará, a I Marcha a Belém em Defesa dos Municípios Paraenses, um encontro no qual gestores municipais dialogaram com as bancadas de deputados federais e estaduais, e demais autoridades, discutindo as pautas municipalistas prioritárias. O evento foi realizado, no Hotel Regente, em Belém.

A Marcha à Belém está em consonância com a 20ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que está sendo realizada no período de 15 a 18 de maio de 2017. Esta, por sua vez, é o auge do movimento cujo objetivo principal é lutar em prol dos interesses dos serviços prestados ao cidadão brasileiro no local onde ele reside.

Tanto a Marcha na versão paraense quanto a Marcha nacional são espaços de lutas para definir e alertar autoridades do Executivo, do Congresso Nacional e do Judiciário sobre temas que permitam a conquista de autonomia pelo Ente Município, além de mostrar ao cidadão os caminhos que os gestores municipais defendem como solução para enfrentar e vencer a crise que a todos atinge.

Na oportunidade, a Prefeita Raquel Brandão levou até a bancada dos Deputados e ao Governador, as maiores necessidades do município de Placas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom