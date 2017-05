Primeira etapa do projeto de reordenamento da área central de Alter do Chão é executada

Barracas padronizadas foram entregues para as doceiras que trabalham na orla de Alter do Chão.

A Vila de Alter do Chão, um dos locais mais frequentados por turistas do mundo inteiro, vai ser beneficiada com uma série de ações que a Prefeitura de Santarém vem planejando desde o início deste ano. São projetos que irão melhorar a organização da orla, a higiene, padronizar e ainda oferecer melhores condições de trabalho aos vendedores.

Praticamente todas as Secretarias Municipais estão envolvidas nesse projeto de “reordenamento” da área central de Alter do Chão. A Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), por exemplo, está focada em executar duas ações importantes na Vila. A primeira é a balsa banheiro, esse era um projeto praticamente engavetado, e a Prefeitura através da Semtur conseguiu resgatar o projeto, que já foi licitado na semana passada. Agora, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) está vistoriando, e no final desse processo a construção deve iniciar.

Outro projeto por parte da Semtur é a fabricação de um letreiro para fotos. Esse ainda está em fase de planejamento, mas é basicamente um espaço para fotos em uma localização estratégica onde o turista vai poder tirar fotografias com a ilha do amor ao fundo, com o letreiro estilizado com aspectos regionais.

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) também vai melhorar a recepção aos visitantes e moradores da Vila de Alter do Chão, a primeira ação que deve ser executada é a construção de um palco móvel que ficará na praça central da vila, esse palco vai servir para as apresentações dos diversos grupos de carimbó que existem em Alter do Chão. Além disso, a Semc planeja também a execução de um projeto inovador, deve se chamar “cultura na comunidade”, que será implantado a partir de julho. Alter do Chão vai ser o primeiro local a receber a ação, que vai ter apresentações instrumentais. Na vila Balneária essa apresentação vai acontecer na “Ponta do cururu” ao por do sol. A idéia é que as ações aconteçam uma vez por semana, sempre em pontos turísticos de Alter do Chão e outras praias de Santarém.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) também trabalha nesse processo de “reordenamento” de Alter do Chão, lembrando de valorizar os vendedores. No início desse mês, a Prefeitura por meio da Seminfra lançou o projeto “Vendedor Cidadão”, que visa resgatar a dignidade e o respeito destas pessoas, além de garantir a segurança de quem frequenta o lugar e consome os produtos que são vendidos. Esse projeto já está em execução na área Urbana de Santarém, assim como, na Vila de Alter do Chão. Hoje, são cadastrados na Seminfra 26 vendedores que trabalham na Vila balneária.

São muitas as ações planejadas para Alter do Chão, a vila que é conhecida mundialmente pelo potencial turístico necessita receber a devida atenção por parte do governo, e a Prefeitura de Santarém vem buscando dar essa atenção com excelência e parcerias importantes, parcerias essas que ajudam no processo de desenvolvimento da Vila Balneária. No final de semana, por exemplo, o Prefeito de Santarém Nélio Aguiar esteve presente na entrega de 9 barracas para as doceiras que trabalham na orla de Alter do Chão, as barracas são parcerias da Prefeitura com empresários. Além de melhorar o visual do local de trabalho das doceiras, a prefeitura também realizou a mudança de local dessas barracas, elas passaram a ficar ao lado da praça central. A idéia é abrir o visual para a praia, para quem chega em Alter do chão. O trecho em que as doceiras irão ficar foi interditado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e trânsito (SMT) para garantir toda a segurança do local; o antigo espaço, agora ficou disponível para estacionamentos de veículos. Além disso, a SMT criou também mais pontos de acessibilidade na Praça Central, eram três pontos e foi criado mais um. E ainda existe o projeto para a construção de uma faixa elevada, que deve substituir a faixa de pedestres que existe em frente a Praça.

O Prefeito Nélio Aguiar falou sobre a importância desse serviço em Alter do Chão. “Nós estamos reduzindo o espaço dos veículos e aumentando espaço para as famílias, crianças, estamos visualizando praticamente uma praça de alimentação a céu aberto. A mudança de local das doceiras é para “abrir uma janela” pro rio, uma janela pro lago verde, para os moradores e turistas contemplarem ainda mais essa beleza de Alter do Chão”, e continuou. “Não podemos esquecer a importância desse projeto que tem a importante parceria da Prefeitura com o setor privado, que se traduz em uma união de forças. Com esse projeto com certeza Alter do Chão ficou mais bonita, as doceiras adoraram a mudança, e essa é apenas a primeira, por que outras parcerias surgirão para trazermos inovações e melhorias para Alter do Chão”.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS