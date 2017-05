Ufopa inicia em Juruti construção participativa do Plano de Desenvolvimento Institucional

Professora Socorro Pena, da Ufopa, participou da audiência em Juruti.



Umas das estratégias de gestão da UFOPA é construir, com as comunidades interna (UFOPA) e externa (sociedade), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que vai traçar metas e ações para os próximos seis anos (2017-2023).

A audiência nos seis campi da instituição, incluindo Juruti, ocorreu na manhã desta quarta-feira, 17, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, com a presença do Superintendente de Infraestrutura da UFOPA, Reynaldo Pereira Serrão, da professora da UFOPA, Socorro Pena, do secretario de Governo, José Maria Melo, representando o prefeito Henrique Costa, e os secretários de Educação, Jonas Morais, Produção e Abastecimento, Agostinho Guimarães, e Cultura, Ariadne Lima, além de representantes de diversos setores da sociedade civil organizada.

Foi apresentado o que é o PDI e sua importância para a Universidade e para a população, e houve debate com os participantes. Segundo a UFOPA, os dois cursos de graduação previstos (Engenharia de Minas e Agronomia) devem ser implantados no segundo semestre, e provavelmente o ingresso será pelo ENEM, que é o método já adotado pela Universidade.

Sobre o campus de Juruti, haverá uma nova licitação em 2018 para a conclusão do prédio. Além de Juruti, o evento ocorreu nos outros campi: Óbidos, Oriximiná, Alenquer, Monte Alegre e Itaituba.

Fonte: RG 15/O Impacto e Gisele Vale