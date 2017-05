CMS de Óbidos realiza a 1ª Conferencia Municipal de Saúde das Mulheres

Evento inédito em Óbidos tem como objetivo explanar as principais dificuldades relacionadas ao atendimento de saúde voltados para mulheres.

Com o tema “Saúde das Mulheres: Desafios para a Integridade com Equidade”, o Conselho Municipal de Saúde de Óbidos (CMS), em parceria com a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realiza nos dias 18 e 19 de maio a 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres.

A abertura do evento ocorreu na manhã desta quinta-feira (18), na sede da Colônia de Pescadores e Pescadoras Artesanais Z-19, com a presença de representantes de diversos segmentos da sociedade obidense, e de autoridades, entre elas o prefeito em exercício Isomar Barros; a juíza da Vara Única da Comarca de Óbidos, Célia Bedin; Evelin Staevie dos Santos, promotora de justiça; Valdo Amorim, presidente da Comissão de Saúde da Câmara; e os secretários municipais, Luiz Carlos Queiroz (Cultura), Marcos Maciel (Infraestrutura), e Izalina Silva (Desenvolvimento Social).

A conferência das mulheres é a oportunidade de disponibilizar para a sociedade um espaço político para o debate de ideias e propostas, com o objetivo de garantir a continuidade da atenção integral à saúde das mulheres, sem qualquer forma de preconceito. O evento servirá também para eleger os delegados que representarão o município de Óbidos, pela primeira vez na conferência estadual que será realizada no período de 19 a 20 de junho em Belém.

Entre os temas debatidos no primeiro dia da conferência, foram abordados os seguintes eixos: Desafios para Integralidade com Equidade; O Papel do Estado no Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental e seus Reflexos na Vida e na Saúde das Mulheres; O Mundo do Trabalho e Suas Consequências na Vida e na Saúde das Mulheres; Vulnerabilidade no Ciclo de Vida das Mulheres na Política Nacional de Atenção Integral na Saúde das Mulheres; e Políticas para Mulheres e Participação Social.

Para o presidente do conselho municipal de saúde, Omar Melo de Souza Júnior, a realização da primeira edição da conferência em Óbidos, após 30 anos da primeira edição do evento a nível nacional, representa um grande avanço para a área da saúde no âmbito local. “Hoje conseguimos dar um grande passo para a democratização das discussões de políticas públicas voltadas para as mulheres do nosso município. Nosso objetivo e que esse seminário seja o marco inicial de uma nova era, no que diz respeito aos serviços ofertados pelo SUS para as mulheres obidenses”, disse.

O prefeito em exercício, Isomar Barros, ressaltou a importância da discussão sobre o tema com a sociedade. “Trazer a população para debater questões importantes como a saúde da mulher, possibilita que a administração municipal tenha uma visão mais ampla e exata das necessidades da nossa população. A mulher é protagonista em todos os segmentos da nossa sociedade e precisar ter uma atenção especial na área da saúde”, falou.

Cerca de cem pessoas participaram do primeiro dia de debates dos eixos temáticos apresentados na conferência. A programação se estenderá pela sexta-feira (19), quando será realizada a eleição dos delegados que irão representar o município e levar o relatório de propostas para a conferência estadual.

Fonte: RG 1q5/O Impacto e Acom/PMO