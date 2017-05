Coluna Impacto Ed. 1146

BR 163 E FERROGRÃO

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, reuniu na tarde de 4ª feira (17), em Brasília, com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella (foto), para pedir a inclusão do trecho da rodovia federal BR-163 de Miritituba (Itaituba) a Santarém no estudo de viabilidade para realizar a concessão. Ele também solicitou que o projeto Ferrogrão seja estendido até Santarém, ao invés somente de Miritituba, como está no projeto. Na reunião com o Ministro esteve presente também o deputado federal Lúcio Vale (PR-PA). A rodovia Santarém/Cuiabá é o principal elo entre o estado do Mato Grosso, onde há a maior produção de grãos do Brasil, e os portos do Norte, principalmente Santarém e Miritituba, distrito de Itaituba. No início do ano, quando há o período de chuvas, a rodovia fica praticamente intrafegável, o que prejudica o transporte de grãos e traz prejuízos econômicos para a região. Esta foi a segunda vez que o prefeito Nélio Aguiar reuniu com o Ministro para discutir sobre a BR-163.

MDA COM FARÓIS LIGADOS

O MOVIMENTO DESPERTA ALENQUER (MDA), coletivo que agrega várias entidades, surgiu no ano de 2015, com a finalidade de mobilizar, denunciar, despertar, para reivindicar políticas públicas que visem o bem comum. O que seria algo provisório, tornou-se permanente, pois o MDA de lá pra cá, continuou atuando nas demandas da sociedade e fazendo cobranças ao Poder Público. E o MDA pretende levar os anseios da sociedade alenquerense ao Executivo e Legislativo no que diz respeito à saúde, educação e infraestrura, sempre que necessário. Assim, colaborar com esses Poderes para que o interesse coletivo seja soberano. Os Movimentos Sociais são de extrema importância, porque cobram mudanças, reivindicam transformações, mostram quando a povo não está satisfeito com as medidas adotadas por seus governantes. Além disso, ele é indispensável para o fortalecimento da democracia, no processo de inclusão social e na conquista de direitos, visando o bem comum.

BULLYING

Em seu primeiro mandato, o vereador Beto Farinha (PSDB) já é considerado um dos mais atuantes na Câmara municipal em Mojuí dos Campos. Ele falou à coluna que uma de suas prioridades é lutar contra um dos problemas que atinge jovens, principalmente os que estão na fase escolar, o bullying, que é a prática de colocar apelidos ofensivos às pessoas. Diante desse quadro, o Vereador entrou com projeto de lei, inclusive aprovado pelos demais vereadores de Mojuí, pedindo que essa prática criminosa, que já levou muitos adolescentes ao suicídio, sofra punição de forma exemplar, através de sanção penal.

HRBA/PRONTO-SOCORRO

O vereador Dayan Serique falou à coluna que vai reivindicar a implantação do serviço de pronto-socorro no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA). Segundo ele, a unidade teria sido construída já com essa atribuição. Serique ainda comparou o Regional a hospitais de Belém e Altamira, que de acordo com ele, teriam as mesmas características do logradouro, de atendimento regionalizado de alta complexidade, mas estariam cumprindo a função de pronto-socorro. Ele apontou que a demanda se faz necessária por conta da sobrecarga do Hospital Municipal de Santarém, que por ser uma região metropolitana receberia muitos pacientes de outros municípios.

FESTAS JUNINAS

Com o período junino chegando, a Polícia Civil publicou na quarta-feira (17), a portaria que regulamenta a realização de eventos alusivos à quadra junina. As regras valem de 1º a 30 de junho em todo o estado. Em Santarém, as licenças são expedidas na Divisão de Polícia Administrativa, em horário comercial. A portaria veta o uso de aparelhagem sonora, seja de qualquer tipo e tamanho, além da cobrança de ingressos nos eventos folclóricos, familiares e domésticos.

DENÚNCIA

Um leitor da coluna encaminhou uma grave denúncia (desabafo) sobre a liberação de casas no Residencial Salvação. Veja o desabafo: “Não vou me identificar pra não me prejudicar futuramente, mas eu gostaria encarecidamente que vocês, enquanto imprensa, fizessem uma verificação em relação ao Residencial Salvação que desde o momento que foi entregue ano passado, eu venho acompanhando e sei que sobraram algumas unidades por conta de denúncias, desistências, não comparecimento, enfim, e resolvi acompanhar porque o meu nome está na lista de espera, pois fui aprovado, mas não contemplado. Em janeiro a assistência social foi até onde eu moro e me falou de uma lista com 70 nomes solicitados pela Caixa, fizeram a visita e me disseram que iriam entregar até o mês de fevereiro e até agora nada. Eu já fui na Caixa e esta alega não ter recebido nenhum documento do NGO pra fazer os contratos e no NGO me disseram que os documentos já foram entregues. Quem está falando a verdade?”.

RETOQUES

Vereador Ronan Liberal Jr. (foto) está ausente das sessões da Câmara Municipal de Santarém por motivo de saúde. Ele foi submetido a uma cirurgia de apendicite e está se recuperando em sua residência. * Vereador Jardel Guimarães confirmou que os líderes do Partido Trabalhista Nacional reuniram no último dia 16, para definir as alterações no Estatuto, incluindo a mudança do nome do partido. Jardel noticiou que após a reunião, o PTN oficialmente recebe a nomenclatura de PODEMOS. Declarou que as devidas alterações não mudarão os princípios ideológicos e políticos que o grupo tem, continuando com o trabalho em defesa dos direitos da população. * Todos nós somos sabedores de que a rede de tubulação de água em Santarém é bastante antiga e todo tempo esses canos estouram e quem sofre é a população, principalmente do bairro do Centro e da Aldeia. Esta semana novamente os moradores sofreram com a falta de água, com o rompimento de uma tubulação na Rua Silvério Sirotheau, entre 7 de Setembro e Visconde do Rio Branco. Ninguém sabe a quem apelar. * Embora ainda não tenha um levantamento do número de casos, o Ministério Público tem conhecimento da ocorrência de homofobia em escolas de Santarém. E para promover uma reflexão entre os estudantes sobre as questões de orientação sexual, dedicou a primeira hora da reunião do Fórum Municipal Estudantil para discutir o assunto na quarta-feira (17). Para a promotora Lilian Braga, se não houver combate à homofobia, o problema pode se agravar. * A tarifa reajustada nos ônibus que fazem linhas em bairros de Santarém, entrou em vigor na quarta-feira (17). De acordo com a SMT, o valor de R$ 2,70 em passagens inteiras e R$ 0,90 para estudantes começou ser cobrado desde a 4ª feira.