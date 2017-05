Conselho Tutelar de Juruti realiza campanha de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes

O Conselho Tutelar de Juruti iniciou no dia 16 de maio, a Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes, levando orientações nas escolas, começando pela Escola Maria Lúcia Nascimento, no São Marcos, com a participação de pais e professores.

A palestrante, Taciane Melo – psicóloga da SEMED, orientou quanto às mudanças de comportamento, regressão, segredos, hábitos e questões físicas das crianças e adolescentes. Essa ação foi intensificada devido à preocupação do Conselho com o grande índice de casos ocorrendo em Juruti.

Segundo Marion Amaral, mãe de aluno da escola, essa iniciativa do Conselho Tutelar foi muito boa. “É muito importante nós ficarmos atentos, pois muitas das vezes acontecem abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e com essas informações e orientações vamos ficar mais atentos e observando melhor nossos filhos”.

E professora da escola Geane Guimarães, disse que a ida do conselho tutelar à escola foi muito importante, pois a maioria das vezes muitos pais não sabem o que acontece com os filhos, como está o comportamento, o jeito deles.

18 de Maio – E hoje, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes, aconteceu uma blitz de divulgação da campanha, na Praça da Matriz.

Amanhã, 19, Palestra na comunidade Tabatinga com órgãos da Rede de Garantia de Direitos (CT, CRAS, PM, SEMED).

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS