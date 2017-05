NEWS – ATUALIDADES Ed. 1146

DEZ REGRAS DA CARTILHA PARA UMA DITADURA :

1. Controlar politicamente o judiciário; 2. Desmoralizar o Congresso; 3. Amordaçar o Ministério Público; 4. Dotar a Receita Federal de superpoderes; 5. Valer-se de dossiês para impor a vontade a banqueiros, empresários e adversários; 6. Direcionar a produção artística e cultural; 7. Controlar a imprensa e a internet; 8. Aparelhar todos os órgãos da administração pública; 9. Promover a instabilidade no campo; e 10. Desarmar a população. – (Qualquer coincidência, é mera semelhança!!!)

A ARCA DE NOÉ DA SILVA – (o brasileiro)

Um dia, o Senhor chamou Noé da Silva e lhe disse: – Dentro de seis meses, farei chover ininterruptamente durante 40 dias e 40 noites, até que todo o Brasil seja coberto pelas águas. Os maus serão destruídos, mas quero salvar os justos e um casal de cada espécie animal. Vai e constrói uma arca de madeira. No tempo certo, os trovões deram o aviso e os relâmpagos cruzaram o céu. Noé da Silva chorava, ajoelhado no quintal de sua casa, quando ouviu a voz do Senhor soar, furiosa, entre as nuvens. – Onde está a arca, Noé? -Perdoe-me, Senhor – suplicou o homem. Fiz o que pude, mas encontrei dificuldades imensas: Primeiro tentei obter uma licença da Prefeitura, mas, para isso, além das altas taxas para obter o alvará, me pediram ainda uma contribuição para a campanha da prefeita à reeleição. Precisando de dinheiro, fui aos bancos e não consegui empréstimos, mesmo aceitando aquelas taxas de juros. Afinal, nem teriam mesmo como me cobrar depois do dilúvio. O Corpo de Bombeiros exigiu um sistema de prevenção de incêndio, mas consegui contornar, subornando um funcionário. Começaram então os problemas com o Ibama para a extração da madeira. Eu disse que eram ordens suas, mas eles só queriam saber se eu tinha “projeto de reflorestamento” e um tal de “plano de manejo”. Nesse meio tempo, o Ibama descobriu também uns casais de animais guardados em meu quintal. Além da pesada multa, o fiscal falou em “prisão inafiançável” e eu acabei tendo que matar o fiscal, porque para esse crime a lei é mais branda. Quando resolvi começar a obra, na raça, apareceu o CREA e me multou porque eu não tinha um engenheiro naval responsável pela construção. Depois, apareceu o Sindicato exigindo que eu contratasse seus marceneiros com garantia de emprego por um ano e carteira assinada. Veio em seguida a Receita Federal, falando em “sinais exteriores de riqueza” e também me multou. Finalmente, quando a Secretaria de Meio Ambiente pediu o “Relatório de Impacto Ambiental” sobre a zona a ser inundada, mostrei o mapa do Brasil. Aí quiseram me internar num hospital psiquiátrico. Sorte que o INSS estava em greve. Noé da Silva terminou o relato chorando, mas notou que o céu clareava e perguntou: -Senhor, então não irás mais destruir o Brasil? – Não! – respondeu a voz entre as nuvens. Pelo que ouvi de ti, Noé, cheguei tarde. – Alguém já se encarregou de fazer isso!!!

GESTÃO EMPRESARIAL – como focar, analisar, interpretar e entender as informações que o mercado lhe passa…

Caso 1: Um casal de namorados estava passeando quando uns empregados de uma obra gritam: – “Oh, cara! Não fica só passeando com a mina! Leva para um lugar escuro e come ela!!!” O rapaz, muito envergonhado, segue o caminho com a namorada e passam por um parque onde estão vários aposentados sentados que ao vê-los começam a gritar: – “De mãozinha dada com a garota????? Você devia é levá-la para um motel, seu viado!!!!” O rapaz cada vez mais envergonhado, levou a namorada para casa e se despede com um beijo na testa dela: – “Até amanhã, meu amor!!!!” A moça lhe responde: -”Até amanhã, sua bicha surda!!! Conclusão: Escute e ponha em prática os conselhos dos consultores externos, são gente com experiência. Se não fizer isso, sua imagem e gestão empresarial serão seriamente deterioradas. – Caso 2: Um réu, condenado à prisão perpétua por assassinato consegue fugir. Na fuga entra numa casa onde dorme um jovem casal. O assassino amarra o homem a uma cadeira e a mulher na cama. A seguir, encosta o seu rosto no peito da mulher, fica por alguns segundos murmurando algumas palavras, em seguida, levanta-se e sai do quarto. Arrastando a cadeira, o marido aproxima- se da esposa e lhe diz: – “Meu amor, este homem não pega uma mulher há anos. Eu o vi beijando teu peito e agora que ele se afastou um pouco, quero te pedir que coopere com ele e faça tudo o que ele mandar. Se ele quiser fazer sexo contigo não evite e finja gostar. As nossas vidas dependem disso!!! Seja forte, minha linda, eu te amo!!!!!!!” A jovem esposa diz ao marido: – “Querido, estou emocionada que pense assim! Efetivamente este homem não transa com uma mulher há anos, no entanto, ele não estava beijando meu seio, ele estava me dizendo que gostou muito de você e perguntou-me se tínhamos vaselina no banheiro, então, meu querido, seja forte e faça tudo que ele quiser!!!!! Eu também te amo muito.!!!!!! Conclusão: Não estar verdadeiramente informado pode trazer sérios inconvenientes. Informação atualizada e exata é fundamental para se livrar com êxito dos ataques da concorrência e evitar surpresas desagradáveis. – Caso 3: Um rapaz vai a uma farmácia e diz ao farmacêutico: – “Senhor, quero preservativos. A minha namorada convidou-me para jantar em sua casa. Já saímos há três meses e a coisa está muito quente. Acho que vou lhe pôr o “termômetro”. O farmacêutico dá-lhe o preservativo e o jovem sai da farmácia. Em seguida volta à farmácia e diz: -”Senhor, é melhor dar-me outro pacote de preservativos, é que a irmã da minha namorada, é uma boazuda de primeira e está sempre cruzando as pernas na minha frente e às vezes dá até para ver… acho que ela também quer algo comigo e como vou jantar hoje lá na casa delas é bom estar prevenido!!!!!!” O farmacêutico lhe dá o outro pacote de preservativo e o jovem sai da farmácia. Novamente o rapaz volta a entrar na farmácia e diz: – “Senhor, é melhor comprar outro, porque a mãe da minha namorada também é muito gostosa e a coroa, quando a filha não está, fica se insinuando para mim de um modo que eu até fico todo atrapalhado e vermelho e como eu hoje vou jantar lá na casa delas é bom estar prevenido, pode ser que a velha também queira algo mais fundo hoje.” Chegando a hora do jantar o rapaz se ajeita à mesa sentando-se ao lado da sua namorada com a mãe do outro lado e a irmã à frente. Nesse instante, chega à casa o pai da sua namorada e também senta-se à mesa ao lado da sua esposa.. O rapaz vê o homem e abaixa imediatamente a cabeça, une as mãos e começa a rezar: – “Senhor, abençoa estes alimentos, bzzzz, bzzzz, bzzzz,…damo-te graças por estes alimentos… “ Passam cinco minutos e prossegue : “Abençoa Senhor este pão, Bzzz, zzz, bzzz,…. “ Passam mais de dez minutos e o rapaz continua de cabeça baixa rezando..” Todos se entreolham surpreendidos e então a namorada lhe diz ao ouvido: -”Meu amor, não sabia que você era tão religioso.!!!” E o rapaz responde: – “E eu não sabia que o teu pai era farmacêutico !!” Conclusão: Nunca comente os planos estratégicos da sua empresa com desconhecidos, porque essa confidência pode destruir a sua própria organização.

PENSANDO!!!

“Não sei se a vida é curta ou longa demais pra nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. – E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura…enquanto durar.” “Feliz aquele que transfere o que sabe, e aprende o que ensina!” (Cora Coralina)

ALERTA! – O uso do batom com chumbo !!!

Mulheres : Atenção para o batom que usam !!! – Homens: Não deixem de passar este informativo para suas esposas, namoradas, companheiras… A Dra. Elizabeth Ayoub é médica biomolecular das mais sérias além de muito vaidosa. Acho que vindo dela dá para confiar. Isto é uma alerta para Batom com “Chumbo”. Chumbo é uma substância química que causa câncer. Recentemente uma marca chamada “Red Earth” diminuiu os preços de $67,00 para $ 9.90… Continha chumbo. As marcas que contêm Chumbo são : – Christian Dior – LANCÔME – CLINIQUE – Y.S.L. – ESTÉE LAUDER – SHISEIDO – RED EARTH (Lip Gloss) – CHANEL (Lip Conditioner) – Market America – Motives lipstick. Quanto maior o conteúdo de chumbo, maior a chance de causar Câncer. Depois de fazer um teste em batons, foi constatado no batom da Y.S.L. o maior nível de chumbo. Fique atenta para esses batons que supostamente têm uma fixação maior. Se seu Batom fixa mais, deve ser por causa do alto nível de chumbo. Eis um teste que você pode fazer: – 1. ponha algum batom em sua mão, – 2. com um anel de ouro esfregue sobre a mancha… – 3. se a cor do batom mudar para preto, então você sabe que o batom contém chumbo. Por favor, envie esta informação para todas as suas amigas. Ana Isabela Lopes Sales Doutoranda – Área: Biologia Celular e Molecular Laboratório de Genômica e Biologia Molecular Bacteriana Depto. Biol. Cel. e Mol. e Bioagentes Patog. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo fone: 16 602-3265 – FAX: 16 633-1786

PROBLEMAS FAMILIARES

Um homem foi trazido perante o juiz e acusado de necrofilia, por ter feito sexo com um cadáver feminino. Disse-lhe o juiz: – Em 20 anos de magistratura, nunca ouvi uma coisa tão nojenta e imoral. Dê-me uma única razão para eu não pô-lo na cadeia e jogar fora a chave! O homem respondeu: Vou lhe dar não uma, mas TRÊS boas razões: 1º) Não é da sua conta, 2º) Ela era minha esposa; e… 3º) Eu não sabia que ela estava morta… ela sempre agia assim!!! – OBS: Foi absolvido na hora!!!

A MAGNÍFICA JUSTIÇA AMERICANA…

Você já ouviu falar de Stella Liebeck, a senhora de 81 anos que se queimou com café quente enquanto tentava beber e dirigir ao mesmo tempo? Pois é..Dona Stella ganhou uma indenização do McDonald´s. Em sua homenagem, foi criado nos EUA o Prêmio Stella, para sentenças judiciais verdadeiras, mas absurdas. Alguns favoritos do ano: 1 – Carl Truman, 19 anos, de Los Angeles, ganhou o reembolso de despesas médicas e US$ 74 mil de indenização do motorista de um carro que passou em cima de sua mão. O motorista deu partida e andou, sem perceber que Truman estava roubando suas calotas. 2 – Terence Dickson, de Bristol, roubou uma casa e quis sair pela garagem. Portão enguiçado. Tentou voltar para a casa, mas a porta tinha batido e se trancara. Passou oito dias na garagem, com algumas latas de Pepsi e um saco de ração de cachorro. Só saiu quando os donos voltaram de viagem. Ganhou US$ 500 mil de indenização por “angústia mental indevida”. 3 – Merv Grazinski, de Oklahoma, levou o motor-home para a estrada, regulou a velocidade em 120 km/h e saiu do volante para fazer um cafezinho. O motor-home saiu da pista e capotou. Grazinski processou a fábrica porque o manual não dizia que o motorista precisa ficar na direção com o veículo em movimento. Ganhou um motor-home novo, mais US$ 1,75 milhão de indenização.