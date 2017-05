Projeto Cultura Pela Paz terá novo prédio em Juruti

De acordo com a Irmã Elizangela, somente o atendimento administrativo permanece no mesmo local.

O projeto “Cultura pela Paz”, que tem o apoio da Prefeitura de Juruti, através das secretarias de Educação e Assistência Social, foi contemplado parcialmente com recursos para a construção do novo prédio. O recurso é oriundo de um projeto que foi enviado para Alemanha no ano de 2015 e somente agora a coordenação do Projeto obteve resposta.

“Com a graça de Deus nós fomos contemplados parcialmente com o projeto que enviamos para Alemanha. Com esse recurso iremos construir as salas das modalidades e também o administrativo”, disse a irmã Elizangela Rosa Martins, assistente social, responsável pelo Projeto em Juruti.

O projeto Cultura pela Paz atende mais 200 crianças e adolescentes no município. Além desse recurso, a coordenação informa que ainda irá precisar de contribuições de parceiros para que o prédio chegue a sua conclusão.

Devido o início das obras, o funcionamento do projeto é feito nas dependências do Salão Paroquial Dom Bosco, na Avenida Marechal Rondon, no centro de Juruti. De acordo com a Irmã Elizangela, somente o atendimento administrativo permanece no mesmo local.

CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-18 DE JURUTI INICIA NESTE SÁBADO, 20

No dia 16 de maio, no auditório da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, realizou Congresso Técnico para escolher as chaves dos times para o 12º Campeonato de futebol masculino sub-18, a e apresentação do regulamento e regimento interno.

Estavam presentes comissão técnica, comissão de juízes, atletas e comissão organizadora.

Serão seis times: Palmeiras, ZESG, Internacional, Remo, Barcelona e Chapecoense. E o inicio dos jogos será no dia 20 de maio, no Estádio do Pimpão, entre Remo e Internacional, a partir das 16h.

E também vai iniciar o 12° Campeonato Jurutiense de Futebol Feminino, no dia 27 de maio, no campo do Palmeiras. No dia, 23, ocorrerá Congresso Técnico.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ