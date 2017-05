Mulher é morta dentro da própria residência; filho de criação é o principal suspeito

Eunice da Costa Dias foi morta com uma pancada na cabeça. De acordo com informações, vizinhos acionaram a equipe do Samu, porém, ao chegar a residencia que fica localizada na Avenida Dom Frederico Costa, entre Travessa Castelo Branco e Augusto Meira, bairro do Livramento, a vítima já estava em óbito, dentro de uma rede.

Segundo relatos de vizinhos, o suspeito de ter praticado o crime de homicídio é filho de criação da vítima. Elionay foi preso por uma guarnição da Polícia Militar. O mesmo foi encaminhado para a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde será ouvido pelo delegado da Divisão de Homicídios, Germano do Vale.

RG 15 / O Impacto