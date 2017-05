Pascom da Diocese de Santarém realiza 17ª Semana da Comunicação

A atividade é desenvolvida desde 2001 com reflexões voltadas ao campo comunicacional

A Pastoral da Comunicação da Diocese de Santarém promove de 20 a 28 de maio a 17ª Semana Diocesana da Comunicação com o tema “Comunicação e desafios da evangelização no mundo urbano” e lema “Um rio de felicidade”. Neste ano, a programação busca envolver os sete municípios que compõem a Diocese: Almeirim, Aveiro, Belterra, Monte Alegre, Mojuí dos Campos, Prainha e Santarém.

A temática faz um convite para se olhar o mundo urbano a partir da relação com o rural e o rural a partir da relação com o urbano, fazendo a unidade na diversidade, para uma pastoral de conjunto (união de todas as pastorais) que considere realidades, diferenças e semelhanças, na missão evangelizadora da Igreja.

Como acontece todos os anos, o tema escolhido está em sintonia com a mensagem do Papa Francisco para o dia Mundial das Comunicações, que este ano será celebrado dia 28 de Maio. Na mensagem de 2017 que traz o tema “Comunicar esperança e confiança, no nosso tempo”, o pontífice faz uma motivação para que os fiéis sejam porta-vozes de boas notícias, com um olhar de esperança que vai além da exploração do capital que subjuga o ser humano frente ao lucro e aos bens simbólicos como a alta tecnologia que reconfiguram o mundo urbano e o rural, colocando em risco a natureza e a vida do planeta.

A Semana

A Semana da Comunicação é uma atividade realizada pela Pastoral da Comunicação da Diocese de Santarém. Tem como objetivo mobilizar a comunidade católica, assim como a sociedade em geral, para as reflexões voltadas ao campo comunicacional, principalmente envolvendo os veículos de comunicação e as redes sociais que fazem parte do dia a dia das pessoas.

Realizada desde 2001, todos os anos as reflexões são feitas a partir da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações. Em 2017, diferentes atividades serão desenvolvidas nos municípios que formam a Diocese de Santarém.

Programação

20 e 21/05 – Sábado e Domingo – Abertura oficial

Celebrações nas cidades da Diocese com a apresentação da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações 2017. Missionários da Pastoral da Comunicação vão ser enviados a cada município para a participação nas missas e realização de rodas de conversa.

Em Santarém, a abertura oficial será realizada na missa de sábado (20) às 19h30, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, que será presidida pelo bispo diocesano, Dom Flávio Giovenale.

22 a 24/05 – Seminário da REPAM (A Semana da Comunicação 2017 estará em sintonia com o evento)

27/05 – Sábado – Puxirum da Comunicação

Momento especial em que os agentes da Pastoral da Comunicação, Comunicadores e Educadores, partilham experiências práticas do fazer comunicacional em oficinas de Produção do Textos, Rádio, TV, Diagramação e Mídias Sociais.

Hora: 8h às 12h

Local: nas dependências do Sistema Diocesano de Comunicação

As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas com os membros da Pascom e no Centro de Pastoral da Diocese. O investimento é de R$ 10,00.

28/05 – Domingo

Encerramento nas comunidades da Diocese de Santarém. Cada uma realiza sua programação.

Programações específicas

Durante toda a Semana da Comunicação as comunidades eclesiais de base, os movimentos eclesiais, congregações religiosas e equipes de serviço presentes nas regiões e áreas pastorais da Diocese de Santarém, promovem atividades de acordo com a realidade específica de cada uma. São previstos encontros reflexivos, debates, programações culturais, entre outras atividades.

Fonte: RG 15/O Impacto e Aritana Aguiar/Pascom