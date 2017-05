Prefeito Chico Alfaia participa de encontros em Belém e Brasília em busca de recursos

Durante encontros com representantes dos dois governos o prefeito obidense apresentou reivindicações de melhorias para as principais demandas do município de Óbidos.

O prefeito Chico Alfaia, acompanhado do líder do Governo Municipal na Câmara de Vereadores, Rubinho Souza, está deste o início da semana participando de uma série de eventos que tem como pauta principal reivindicar junto aos governos Estadual e Federal, para solucionar diversas demandas dos municípios.

O primeiro evento foi realizado na última segunda-feira (15), na capital do estado, oportunidade em que Alfaia participou junto com outros 60 prefeitos do Estado do Pará, da 1ª Marcha a Belém em Defesa dos Municípios Paraenses.

No evento, foram apresentadas as demandas prioritárias de todas as macrorregiões paraenses. As necessidades foram elencadas pelos prefeitos e apresentadas pelas associações e consórcios regionais que compõem a Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep).

Participaram da 1ª Marcha, os deputados federais José Priante e Lúcio Vale que ouviram dos presidentes das associações as prioridades relacionadas ao âmbito federal. Na ocasião, Priante conversou com os gestores municipais sobre a revisão da Lei Kandir, da qual é relator, e da necessidade de alteração na legislação para o desenvolvimento de vários estados, sobretudo o Pará.

O deputado federal Lúcio Vale, que é coordenador da bancada federal, garantiu que vai intermediar encontros entre o governo federal com as entidades municipalistas. “A partir da próxima semana, vou solicitar agenda com os Ministérios e as associações para que possamos encontrar soluções às demandas”.

A 1ª Marcha atingiu seu objetivo ao mobilizar a atenção de deputados estaduais, bem como do Governo do Estado, para os entraves ao desenvolvimento dos municípios. Estiveram presentes no Hangar, o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Marcio Miranda, acompanhado dos deputados estaduais Eliel Faustino, João Chamon, Tiago Araújo, Hilton Aguiar e Neil, além do vice-governador Zequinha Marinho.

Após o evento, Chico Alfaia participou da reunião com governador Simão Jatene e secretários do Estado, no Palácio dos Despachos, onde também apresentaram as demandas de âmbito estadual. Ficou definido que no dia 25 de maio os prefeitos reunirão novamente com o governador e os técnicos do governo para detalhar as soluções finais.

Na última terça-feira (16), o prefeito obidense seguiu para Brasília, onde participou da abertura da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que contou com a presença do presidente Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente em exercício do Senado, Cássio Cunha Lima, além de vários ministros do Governo Federal, e deputados federais.

Alfaia cumpriu agenda na capital federal e participou de uma audiência especial no Ministério da Integração Nacional. Na oportunidade foi entregue ao ministro Helder Barbalho a pauta municipalista com as demandas apresentadas pelas Associações e Consórcios dos municípios paraenses destinadas ao governo Federal. Helder parabenizou a iniciativa e se comprometeu em fazer os encaminhamentos das demandas.

O prefeito obidense reuniu com os representantes da Defesa Civil Nacional, que garantiram o envio de um milhão em ajuda humanitária, que deverá chegar em Óbidos até o fim de maio. Ainda segundo o órgão, antes do final do primeiro semestre, mais 824 mil serão encaminhados para ajudar as famílias atingidas pelos desastres naturais.

“Tivemos encontros produtivos e em breve esperamos receber boas noticiais. Tivemos um sinal positivo do projeto de recuperação da área de barreira e Juncal, no bairro de Fátima. Esses projetos estão em estudo no ministério da integração, em fase avançada. Nos pediram mais informações e nós já determinamos que esses dados sejam encaminhados com urgência pelo nosso setor de planejamento. Temos ainda em fase de estudo a liberação de verba para no futuro asfaltar 4,5 km de ruas na cidade. Agora é importante frisar que esses prazos são incertos e podem demorar, já que há milhares de outros projetos em análise no ministério da integração”, ressaltou Chico Alfaia.

Ainda durante sua passagem por Brasília, Alfaia reuniu com representantes do Ministério do Esporte, e cadastrou o projeto de construção de uma ginásio esportivo, avaliado em 1.316 mil. Ainda em fase de elaboração, o projeto deve passar por analise, e a pedido do ministério novas informações devem ser repassadas pela prefeitura.

CAMINHADA ENCERRA A PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO EM ÓBIDOS

Diversas entidades de diferentes segmentos da sociedade se uniram a rede de proteção das crianças e adolescentes e realizaram uma vasta programação para marcar a data.

Com faixas e cartazes nas mãos pedindo a proteção de crianças e adolescentes e o fim dos crimes de abuso e exploração praticados contra elas, centenas de pessoas, em sua maioria estudantes da rede municipal de ensino e usuários de projetos sociais, participaram da caminhada realizada na tarde de quinta-feira (18), que marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em Óbidos, oeste do Pará. O ato realizado em todo o Brasil, lembra a 17 anos o crime bárbaro que chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta, em Vitória (ES).

A caminhada saiu por volta das 17h30 da Praça do bairro de Santa Terezinha, e percorreu as principais ruas da cidade até o ponto de concentração. Com o slogan: “Faça Bonito – Proteja Nossas Crianças e Adolescentes”, a mobilização alertou a população sobre a importância de denunciar os crimes cometidos contra menores.

O evento marcou o encerramento das atividades que vinham sendo realizadas desde o dia 10 de maio pelas entidades organizadoras. As ações tiveram como objetivo sensibilizar os obidenses sobre o tema que ainda é pouco debatido. Ao longo da programação, foram realizadas exposições culturais, discussões por meio de mesas redondas, e a 2ª edição do Seminário: Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. “Esse é um problema que vem se assolando em todos os municípios, e que é necessário dar um basta. Hoje temos as nossas crianças e adolescentes pedindo também um basta nessa situação, reforçando ainda mais o apelo da campanha”, ressaltou Jair Garcia, coordenador diocesano da Pastoral Social.

As ações desse ano da campanha faça bonito foram descentralizadas. O Distrito do Flexal recebeu representantes das entidades que compõe a rede de proteção, que realizaram um momento de debate sobre o tema com os moradores da localidade. “O 18 de maio é uma campanha super importante para nós. Enquanto governo nós temos total interesse de participar e apoiar a rede de proteção, e não podíamos deixar de apoiar esse momento que é na verdade um alerta para nossa sociedade sobre esse problema silencioso, que muitas das vezes destrói famílias inteiras. Levamos essa discussão para a nossa secretaria, para os nossos serviços e conscientizamos à todos que não devemos nos calar diante do abuso e da exploração sexual de nossas crianças e adolescentes”, lembro Izalina Silva, secretária de desenvolvimento social.

Em vários pontos ao longo da caminhada foram realizadas paradas, onde representantes de diversas entidades pediram o apoio da população para combater a prática de crimes de abuso e exploração contra menores. “Esse ato é importante porque mostra para a sociedade que a reponsabilidade pela proteção das nossas crianças e adolescentes não é apenas de um órgão, como pensam na maioria das vezes, mas sim de toda a sociedade. Precisamos que cada vez mais a nossa população se envolva, abrace essa causa e colabore com o trabalho da rede de proteção”, alertou Clara Helena, conselheira tutelar.

A caminhada encerrou na Praça Frei Rogério (Praça do “O”) no centro da cidade, onde foi realizada uma noite cultural. Diversas apresentações de alunos das escolas municipais, da banda de música do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Manoel Rodrigues, marcaram o momento. A programação encerrou com o show cultural do grupo “Amiguinho de Santarém”, que apresentou um musical infantil.

A campanha Faça Bonito foi realizada pela Mitra Diocesana de Óbidos, por meio da Cáritas Diocesana, com apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social, Educação, Cultura e Turismo. Apoiaram o evento: Conselho Municipal da Criança e Adolescentes (CMDCA), Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Grupo de Escoteiros, e Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO