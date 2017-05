Rede itinerante de serviços de combate à violência doméstica tem ações neste sábado

Projeto Itinerante de Serviços pelo Combate à Violência Doméstica é coordenado pela promotora de justiça Luziana Dantas, do Ministério Público de Santarém.

O acesso à comunidade é por ramal na rodovia Everaldo Martins. A ação ocorre das 9h às 13h.

Neste sábado (20/05), a comunidade de São Raimundo do Eixo Forte, em Santarém, recebe a terceira edição do projeto Itinerante de Serviços pelo Combate à Violência Doméstica.

O projeto leva às comunidades distantes do centro urbano os serviços da rede de proteção à mulher. Já foi levado à Urucureá, via fluvial, e a São Raimundo da Palestina, na região do planalto. São Raimundo do Eixo Forte, onde residem cerca de 42 famílias, está localizado a 23 Km de Santarém, em ramal na rodovia Everaldo Martins.

“O objetivo é levar a essas comunidades mais afastadas o conhecimento da rede de proteção e serviços de cidadania. Falamos da importância da Lei Maria da Penha e das funções de cada instituição, informações importantes para quebrar o ciclo de violência que pode ocorrer nas famílias”, explica a promotora de justiça Luziana Dantas.

Serão disponibilizados atendimentos do MP, do Propaz e Maria do Pará, consultas médicas, realização de exames e testes rápidos de HIV, Hepatites e Sífilis, vacinação, testes de glicemia, distribuição de preservativos, orientações do Grupo Alcóolicos Anônimos e de como a vítima deve proceder em casos de violência doméstica.

São parceiros de projeto a prefeitura de Santarém, por meio das secretarias de Trabalho e Assistência Social, Educação, Cultura e Saúde; Centro Maria do Pará, Abrigo Estadual de Mulheres, Centro Maria do Pará, Propaz, Grupo Alcóolicos Anônimos, Conselho Tutelar e Corpo de Bombeiros.

