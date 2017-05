Santarém recebe visita do Secretário de Desenvolvimento de Agropecuário e da Pesca do Estado

Em visita oficial aos municípios que compõem a região metropolitana de Santarém (Santarém, Mojui dos Campos e Belterra) o Secretário Adjunto de Desenvolvimento de Agropecuário e da Pesca do Estado, Afif Jawabri, esteve na manhã desta sexta-feira (19), reunido com o vice-prefeito de Santarém, José Maria Tapajós e com o secretário de Agricultura e Pesca Bruno Costa, para falar sobre as estratégias para avançar no desenvolvimento, gerar renda e trazer investimentos para a região.

A reunião foi realizada no gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) e contou com a presença do coordenador da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Lauriano Neto, além do adjunto da pasta, o agrônomo Afif Jawabri e o vice-prefeito José Maria Tapajós. “Nossa vinda é confirmar informações da região sobre o desenvolvimento do agronegócio, seja dos grandes empreendimentos ou das pequenas cooperativas e produtores, e estudar junto a órgãos e entidades ligadas, como a própria Prefeitura, uma forma para avançar no desenvolvimento”, esclareceu afif.

“Nós estivemos em Belém e visitamos o secretário de agricultura e hoje recebemos a visita do secretário adjunto de agricultura do estado que é de total importância para se manter as parcerias aqui no município, como já existe com a Emater e com a Sedap e com a Adepará e todos imbuídos de um mesmo propósito, o de levar aos nossos agricultores a assistência técnica onde quer que ele esteja, esta é a política do nosso Governo”. Afirmou o Vice-prefeito José Maria Tapajós.

Nestes cinco meses de Governo a Prefeitura de Santarém, por meio da Semap tem buscado dar condições de trafegabilidade nas estradas e ramais como forma de facilitar o escoamento da produção, bem como dar assistência ao homem do campo por meio de convênios e parcerias, como o assinado junto a Empresa de assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater). “O secretário está em visita aos municípios da região e pra nós é importante essa vinda por nos dar oportunidade de discutir algumas situações relacionadas não apenas a agricultura como também a pecuária e a pesca e o entendimento de como está a situação atual e o que tem se buscado até mesmo com as parcerias que tem sido feitas, e os convênios com os órgãos, para o fortalecimento da agricultura”, enfatizou o titular da Semap, Bruno Costa.

Sobre a visita ao município o secretário não poupou elogios ao que tem visto pelas propriedades em que esteve. “Santarém tem um potencial fantástico, se a gente pegar Santarém desde o agronegócio com as grandes culturas, como o soja e o milho, das culturas profissionais até chegar a biodiversidade e o cultivo de plantas medicinais, tem um leque imenso e, em Santarém e região, tudo que se pensar no agronegócio é possível”.

NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL LEVA FORMAÇÃO PARA ESCOLAS DO PLANALTO

Equipes do Núcleo Tecnológico Municipal (NTM) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) estiveram na sexta-feira (19) na comunidade São Raimundo da Palestina, promovendo a formação de professores que atuam em três escolas da região do planalto santareno.

A formação foi realizada na Escola Municipal São Raimundo da Palestina, que também foi atendida com manutenção dos equipamentos do laboratório de informática que utilizado pelos alunos.

Desde o início do ano, o NTM vem promovendo formações de lousa digital e fazendo serviços de manutenção nos laboratórios de informática das diversas escolas da rede municipal, tanto na zona urbana quanto em comunidades rurais do município.

SEMED INICIA DISCUSSÕES DE REGULAMENTO DO XI FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS

Local, data, premiação e mudanças de escolas para outras categorias, foram alguns pontos importantes discutidos na manha de sexta-feira (19), no auditório da Escola de Artes Emir Bemerguy, entre coordenação e representantes de escolas que têm intenção de participar do XI Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém.

Outras reuniões ainda serão realizadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) para amarrar item a item do Regulamento que regerá o festival de 2017.

“Hoje é o início dessa discussão e com certeza a gente não vai conseguir fechar tudo. Ao longo desses 10 anos a gente vem percebendo problemas que acontecem no festival de bandas que não constam no regulamento, e a gente pretende esse ano, amarrar tudo isso no regulamento”, informou a professora Monique Marinho, da coordenação do festival.

Monique também destacou que todas as escolas interessadas em disputar o festival devem participar das reuniões para que o regulamento seja construído em comum.

As discussões acerca do regulamento prosseguem no dia 26, às 14h, no auditório da Escola de Artes Emir Bemerguy.

DEFINIDA TABELA DA FASE CLASSIFICATÓRIA DA COPA SANTARÉM DE FUTEBOL

A fase classificatória da I Copa Santarém de Futebol 2017, realizada pela Prefeitura de Santarém sob a coordenação do Núcleo de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), contará com 30 jogos. A tabela dos confrontos foi definida em sorteio realizado na noite de quinta-feira (19), em meio ao evento de lançamento da competição, no hotel Barrudada.

A fase classificatória contará com jogos de ida e volta entre os quatro polos da zona urbana: Centro, Prainha, Santarenzinho e Nova República. As partidas serão realizadas no período de 20/05 a 01/06 conforme a tabela em anexo.

Na noite de sexta-feira, também foram escolhidas as 11 candidatas que disputarão a próxima fase do concurso Musa da I Copa Santarém de Futebol 2017. Ao todo, 33 candidatas representando seus respectivos clubes participaram da primeira etapa. Elas foram avaliadas segundo os critérios de caracterização, desenvoltura e beleza. A segunda fase constará de votação na Fan page da Prefeitura de Santarém, onde as cinco mais votadas avançarão para a última fase do concurso.

O evento de lançamento da Copa Santarém de Futebol contou com a participação de representantes das 38 equipes de futebol inscritas para o certame, autoridades, patrocinadores e imprensa esportiva.

Na oportunidade, as autoridades convidadas: secretária municipal de Educação – Marluce de Pinho, o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito – Paulo de Jesus, o chefe de gabinete da Prefeitura de Santarém – Erasmo Maia e o deputado estadual Hilton Aguiar, destacaram a importância do esporte como ferramenta para ocupar os jovens de forma saudável, afastando-os do mundo de criminalidade e das drogas.

Segundo o coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer, José Maria Lira, a I Copa Santarém de Futebol 2017, apesar de ter apenas um mês de duração vai movimentar os bairros que compõem os quatro polos envolvidos na disputa, servindo como vitrine para revelação de novos talentos do futebol e propiciando o congraçamento dos atletas e dirigentes de clubes.

CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO DA GRANDE ÁREA MAICÁ TEM QUATRO JOGOS NA SEGUNDA RODADA

O final de semana será movimentado na grande área do Maicá com os jogos válidos pela segunda rodada do Campeonato Feminino de Futebol.

Confira a tabela:

São Miguel x Flamengo do Urumanduba – Sábado 20/05 – 15h30 – Campo do Correio – Bairro Pérola do Maicá;

Pérola x América – Sábado 20/05 – 17h – Campo do Correio – Bairro Pérola do Maicá;

Aliança x Atlético da Área Verde – Sábado 20/05 – 15h30 – Campo do Atlético Mararú – Bairro Mararú;

Estrela x Flamenguinho – Domingo 21/05 – 16h45 – Campo do Vigia.

Campeonato Sub-13

Será neste domingo (21), a grande final do Campeonato de Futebol Sub-13, do bairro Jaderlândia, na grande área do Maicá.

Projeto AECE Jutaí x Damante Futebol Clube disputam o título da competição. A partida será realizada no Campo Diamante Negro, no bairro Jaderlândia, a partir das 08h30.

SEMANA DA BIODIVERSIDADE É ABERTA COM AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO PARQUE

Diversas ações educativas de conscientização de educação ambiental marcaram na sexta-feira (19), a abertura da Semana da Biodiversidade, na Escola do Parque. Estudantes do 2º ao 9º ano da Escola Indígena José Arlindo Betcel participaram das atividades. Promovido pela Prefeitura de Santarém, por meio da coordenação de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o evento segue até dia 31 de maio com ações em várias escolas municipais de Santarém. A programação é para celebrar o Dia Internacional da Biodiversidade, comemorado no dia 22 de maio.

Na ocasião, os alunos foram recebidos com músicas regionais e danças, participaram de palestras educativas sobre a conservação da biodiversidade, trilhas ecológicas, oficinas de resíduos sólidos e orgânicos, passearam pelos espaços temáticos do Parque da Cidade (viveiro, quelônios, cantinho da leitura) e receberam orientações de plantio de árvores.

O educador ambiental da Semed, Josélito Goes destacou a importância da valorização das ações educativas de proteção à biodiversidade no ambiente escolar. “Começamos a trabalhar com as crianças das escolas da rede municipal de ensino, para mostrar a importância do meio em que vivemos. Esse espaço aqui é disseminador de conhecimento com relação a educação ambiental. A ideia é ensinar as crianças sobre a importância da preservação e conservação da biodiversidade para a sobrevivência de todos nós”, completou.

PREFEITURA REALIZA PASSEIO CICLÍSTICO EM SANTARÉM

Com o objetivo de chamar a atenção das pessoas quanto aos altos índices de acidentes de trânsito e adotar ações preventivas e de educação, a Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) através da Divisão de Educação para o Trânsito realiza neste sábado (20) um passeio ciclístico.

O passeio sairá do Parque da Cidade, pelo portão central. A concentração será a partir das 17h30, com saída às 18h30, seguindo pelas Avenidas Sergio Henn, Borges Leal, Barão do Rio Branco, Avenida Tapajós até a Praça do Pescador. Na chegada do passeio haverá sorteio de brindes aos participantes.

Na concentração e na chegada do passeio ciclístico haverá a participação do Núcleo de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação-Semed, fazendo atividades de aeróbica e alongamento com os participantes.

“É importante a mobilização do seguimento do ciclismo em adesão ao maio amarelo, uma vez que observa-se a falta de respeito para com os ciclistas nas vias públicas. O passeio objetiva chamar a atenção de todos que compõem o trânsito local, para os cuidados necessários pelos usuários deste meio de transporte, uma vez que ainda ocorrem acidentes envolvendo veículos e bicicletas”, explicou Marcelo Santos, coordenador da Divisão de Educação para o Trânsito.

As inscrições encerraram-se na sexta-feira (19) nos parceiros da Campanha Maio Amarelo, como: Coordenação de Educação Física da Ulbra, com a professora Andria Mara Figueira; Loja Parabike, na Avenida Fernando Guilhon, no bairro Maracanã; Academia Pop Star, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Nova República; Academia Qualivi, na Avenida Mendonça Furtado, no bairro Aldeia, Academia Perfect, na Curuá-una, bairro Santíssimo. E das 16 horas às 22 no Rio Tapajós Shopping, próximo à entrada principal.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS