Na Série ‘D’, São Raimundo estreia com vitória e São Francisco empata fora de casa

As equipes santarenas realizaram a estreia no Campeonato Brasileiro da Série ‘D’, no domingo(21), no Estádio Colosso do Tapajós, o Pantera bateu o Gurupi-TO pelo placar de 2 x 0. Os gols da equipe começaram a sair ainda no primeiro tempo. O atacante Tiago foi o responsável em inaugurar o marcador. O gol da vitória foi marcado por Dedeco. Na próxima rodada o São Raimundo viaja até o Amazonas, onde enfrentará o Fast-AM, no domingo (28), às 17h.

Jogando fora de casa, a equipe do Leão, tinha pela frente a equipe do Genus. A partida realizada no estádio Aluízio Ferreira pela primeira rodada da Série D rendeu fortes emoções para os mais 700 torcedores e um placar magro ao final dos 90 minutos. Após muitas chances de finalização desperdiçadas de ambas as equipes, o jogo encerrou em 1 a 1. Jogadores e integrantes do São Francisco comemoraram o empate com saber de vitória. No dia 28, às 18h, no estádio Colosso dos Tapajós, o Leão Santareno enfrenta a equipe do Rio Branco-RO, pela segunda rodada.

RG 15 / O Impacto com informações de Dol e GloboEsporte.com