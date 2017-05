Praticantes de AirSoft localizam motocicleta roubada em Santarém

Uma equipe praticante de AirSoft, em Santarém, oeste do Pará, percorria um trecho do terreno da empresa Buruti, situado às margens da Avenida Fernando Guilhon, no domingo (21), por volta das 16h, quando deparou-se com uma motocicleta da marca Honda, Modelo NXR 160 Bros, cor branca, placa QEH 7929.

De imediato acionou a Polícia Militar, que chegando ao local constatou que o veículo havia sido roubado. A motocicleta foi encaminhada para a 16ª Seccional de Polícia Civil, e apresentada ao Delegado Plantonista Herbert Farias Júnior.

Ainda segundo informações da polícia, o veículo pode ter sido utilizado em assaltos pela cidade, pois, apesar de originalmente ter predominância da cor branca, a mesma estava adesivada de preto.

Para os integrantes da equipe de AirSoft, fica a satisfação de poder contribuir na recuperação da motocicleta, que consequentemente trará felicidade ao verdadeiro proprietário do veículo.

FIQUE POR DENTRO: O AirSoft é um esporte que simula situações diversas de combate. Para isso são utilizados equipamentos que disparam bolinhas de plástico (bbs) de 6 mm de diâmetro. São rígidas, não possuindo nenhum tipo de tinta, ou sistema de marcação. Tais equipamentos são réplicas externas de armas de fogo reais, porém, seu mecanismo interno em nada se assemelha com as mesmas, sendo impossível qualquer conversão das armas de AirSoft para o uso com munição real. As armas de AirSoft são enquadradas como armas de pressão, de acordo com os decretos e portarias do Exército Brasileiro (R-105 e Portaria Nº 02 COLOG, de 26 fevereiro de 2010). Basicamente há três tipos de armas: elétricas, a gás e à mola. As mais comuns, e as que são mais indicadas para quem deseja ingressar no esporte, são as armas elétricas.

RG 15 / O Impacto com informações de foto Thiago Brum