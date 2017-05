Prefeitura realiza o 2º encontro do projeto “Ciranda do Aprender” em parceria com Instituto Alcoa e Fundação Abrinq

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com o Instituto Alcoa e Fundação ABRINQ, realiza nesta terça, 23 de maio, no auditório do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, o 2º Encontro do Projeto “Ciranda do Aprender”, dando assim continuidade à formação dos professores e coordenadores pedagógicos de Educação Infantil do município.

A formação objetiva contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico, leitura, linguagem e comunicação de crianças com idade entre 04 e 05 anos, estimulando, desse modo, o aprendizado junto a esse público específico.

Neste segundo encontro, a temática retrata sobre: “Visita com as famílias das crianças de educação infantil e práticas de jogos, músicas e brincadeiras”.

A assistente técnica da área de Educação na Fundação Abrinq, Tatiana Gamboa, ministrou a formação dos 30 professores e coordenadores de educação infantil que atuam na cidade e no meio rural.

Pela parte da manhã, o Secretário Municipal de Educação, Jonas Morais, esteve presente na formação, e em um breve pronunciamento agradeceu a participação dos professores e coordenadores. Ele disse que essa formação irá contribuir para o conhecimento dos mesmos e quem ganha é a comunidade escolar. A formação prossegue pela parte da tarde.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ