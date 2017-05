Pró-Saúde abre vagas para três cargos em Santarém (PA)

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para os cargos de fisioterapeuta, farmacêutico e técnico de Enfermagem no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA).

Todas as vagas possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD).

Cargo: fisioterapeuta

Atividade: realizar tratamento fisioterapêutico de acordo com protocolos estabelecidos pelo serviço, conhecimento técnico e tratamento específico a cada patologia. Elaborar relatórios mensais, abrangendo o número de usuários atendidos e tipos de atendimentos.

Requisitos: ensino superior completo em Fisioterapia e conselho ativo.

Experiência: desejável ter experiência de três meses em atendimentos hospitalares na parte de UTI.

Horário: 150h mensais.

Benefícios: salário + VT.



Cargo: técnico de Enfermagem

Atividade: prestar serviço assistencial de Enfermagem hospitalar.

Requisito: ensino médio completo, curso técnico em Enfermagem completo. Registro atualizado e ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

Experiência: experiência de, no mínimo, seis meses na função.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + VT

Cargo: farmacêutico

Atividade: garantir a dispensação dos materiais e medicamentos solicitados, atuando junto à equipe multiprofissional de assistência ao paciente.

Requisito: ensino superior completo em Farmácia e conselho ativo. Disponibilidade imediata.

Experiência: experiência de, no mínimo, seis meses na função.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + VT.

Forma de candidatura: cadastre o currículo no www.prosaude.org.br/trabalheconosco

A Pró-Saúde tem 50 anos de história, promove e valoriza a diversidade, igualdade de direitos e de oportunidades. A instituição contrata profissionais experientes, pessoas com deficiência ou que buscam a primeira experiência no mercado de trabalho.

Confira estas e outras vagas no Portal de Carreiras da Pró-Saúde: www.prosaude.org.br/trabalheconosco

Sobre o HRBA

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) atende casos de média e alta complexidades e presta serviço 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No Norte do País, o hospital avança em serviços de saúde, com a implantação de programas de transplantes renais, cirurgias cardíacas e bariátricas e a consolidação do tratamento oncológico. A unidade atende a uma população estimada em mais de 1,1 milhão de pessoas residentes em 20 municípios do oeste do Pará.

No Norte do Brasil, foi o primeiro hospital público a obter o certificado máximo de qualidade, a ONA 3 – Acreditado com Excelência, concedido mediante o cumprimento das melhores práticas hospitalares e de qualidade assistencial.

O HRBA também se tornou o primeiro hospital público do Brasil a obter o selo ”Materiality Disclosures”, emitido pela Global Reporting Initiative (GRI).

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar possui quase 50 anos de atuação e é considerada uma das maiores instituições de gestão de serviços de saúde e administração hospitalar do País. Presente em todas as regiões do Brasil, a entidade tem sob sua responsabilidade 2.068 leitos e o trabalho de cerca de 16 mil profissionais, sendo 2,9 mil médicos.

Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, a Pró-Saúde é certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde. Tal reconhecimento oficial pelo Ministério da Saúde reforça sua atuação no âmbito da gestão do SUS, com eficiência e qualidade, ampliando o acesso da população aos serviços.

Sua atuação na área de administração hospitalar tornou a entidade amplamente reconhecida no setor e permite que a Pró-Saúde ofereça a mesma qualidade em assessoria e consultoria, planejamento estratégico, capacitação profissional, diagnósticos hospitalares e de saúde pública, além da gestão de serviços de ensino.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira