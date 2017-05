Sem fiscalização, embarcações atracam na orla e danificam parapeito

Na manhã desta terça-feira(23), uma parte do parapeito de ferro da orla de Santarém veio abaixo, depois que embarcações começaram a realizar atracação no local. De acordo com populares, a situação só tende a piorar, uma vez que não existe fiscalização por parte da prefeitura.

“Além das embarcações estarem danificando a orla, aqui próximo a praça Matriz, o trânsito é um Deus nos acuda. A prefeitura tem tomar um iniciativa para resolver está situação”, desabafou o aposentado João Santos, que todos os dias realiza sua caminhada matinal na orla.

RG 15 / O Impacto com foto de Bena Santana