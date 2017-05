Vitrine Social – Style News

** Já estamos saudosos da partida junto ao Pai, da amiga Ethel Soares. Ela, que muito contribuiu para a saúde em Santarém, através de sua formação de enfermeira. “Amiga, você não perdeu a vida. Foi a vida que te perdeu! Você era forte e clara como o sol. Você era serena como as estrelas e a lua na noite. Continue a sorrir e encontre-se com Deus!!! (autor: Emilsen Lemos).

** Outra perda irreparável foi da artesã Dica Frazão, aos 96 anos. Deixa uma lacuna grande na arte santarena. Dica, através de sua arte levou Santarém para o mundo. Descanse em paz!

** O município de Juruti, no oeste do Pará, recebe a terceira edição do Projeto Cambará. A iniciativa, conduzida pelo Instituto Alcoa em parceria com a organização FICAS e o Instituto Juruti Sustentável tem o objetivo de fortalecer organizações da sociedade civil para contribuir com o aprimoramento da gestão. A formação do projeto Cambará é essencial para que possam conhecer e aprimorar a liderança e gestão. Um bom projeto e louvável iniciativa da Alcoa.

** A cantora paraense Gaby Amarantos será a atriz principal em filme sobre serial killer. As gravações terão início em agosto. A direção do filme é do alagoano René Guerra.

** A Casa da Amizade promoveu um Chá desfile no salão do Barrudada Hotel, com as debutantes e convidadas da boutique Vaughan Store.

** Melhores do Ano ACES: A Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES) realizou bonita festa para premiar os Melhores do Ano de 2016. São eles: Célia Carolina Wanghon (Mulher Destaque Empresarial); Tiago Silva (Jovem Destaque Empresarial); Hélcio de Sousa Amaral (Homenagem Empresarial); Enéas Ribeiro (Mérito Empresarial); Empresa de Navegação Santana Ltda (Empresa do Ano).

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Jordan Gonçalves (Belo Horizonte), José Colares, Francely Lobato, Deyse Rodrigues, Maria das Neves Oliveira.

** Cícero Alves da Silva comemorou em grande estilo a chegada de seus 80 anos, em meio a gabaritado almoço no Grêmio Literário Português, sob o comando da esposa Nazaré Silva e dos filhos Alexandre, Valéria e Leonardo.

** A cantora Jane Duboc está preparando CD novo com participações de Toquinho e Fabio Jr.

** Dia 23 de junho será realizada em Belém, a festa Mulher Padrão 2017, promoção do Conselho de Profissionais do Pará, sob a presidência da desembargadora Izabel Benone. O ambiente será o salão de festas do Hotel Sagres.

** Fátima Coimbra ao lado de seu esposo Darivaldo Coimbra, recebeu amigos e familiares em sua bonita casa de praia em Alter do Chão, para os festejos de seu aniversário, no sábado social, dia 20.

** Casamento Albanei e Adriano: Antônio, Maria Doraci Rocha, Ana Alice Pereira; Nestor e Maria Luiza Oliveira receberão os convidados para o casamento de seus filhos, Albanei Rocha e Adriano Oliveira a ser realizado dia 17 de junho, às 20h30, com cerimônia civil e recepção no salão nobre do Centro Recreativo.

Por: Jorge Serique