ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS CARMELITAS DE MARIA IMACULADA NA AMAZÔNIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros da CONGREGAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS CARMELITAS DE MARIA IMACULADA e demais pessoas interessadas, para a ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS CARMELITAS DE MARIA IMACULADA NA AMAZÔNIA, a realizar-se no dia 16 de junho de 2017, às 14h00, no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, localizado na Av. Marechal Rondon, s/nº, Bairro Aparecida, Santarém – Pará, a fim de serem deliberados os seguintes itens, conforme ordem do dia:

Fundação da Associação;

Discussão e aprovação do Estatuto Social;

Eleição e Posse da primeira diretoria;

Assuntos diversos.

Santarém/PA, 22 de maio de 2017.

Pe. John Elavathingal George

Pela Comissão de Fundação