Agências de atendimento da Celpa estarão abertas neste sábado (27) para negociação

Devido à grande procura dos clientes, a Celpa estará com as agências de atendimento em pleno funcionamento neste sábado (27), no horário de 8 às 14h. A ação tem como objetivo promover um feirão de negociação com diversas condições especiais, como desconto de juros, multa, correção e ainda possibilitará as melhores formas de pagamento. No feirão também será possível solicitar todos os serviços realizados pela concessionária, como troca de titularidade, ligação nova, religação, entre outros.

De acordo com o executivo da área de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Gilliard Vaz, a abertura das agências no sábado, é uma forma de tornar o atendimento mais flexível para que os clientes possam regularizar situações pendentes. “A Celpa é uma empresa que se preocupa em dar condições favoráveis aos clientes e busca sempre oferecer mais flexibilização e comodidade, e acima de tudo, garantir que todos tenham a oportunidade de ficar em dia com a empresa. Então, decidimos abrir as agências neste sábado, pois recebemos muitos pedidos dos clientes que não possuem tempo livre durante a semana, devido a trabalho, estudo ou outros compromissos. As agências estarão abertas tanto para negociar, como para esclarecer dúvidas sobre nossos outros serviços”, ressalta o executivo.

De acordo com especialistas em finanças, é importante que as pessoas possam negociar suas dívidas em parcelas que não prejudiquem o orçamento familiar. E uma das orientações é ter cautela na aplicação de recursos e priorizar as dívidas. Possibilitando a população reativar créditos na praça, limpar o nome junto aos órgãos de restrição como SPC/SERASA e regularizar o fornecimento de energia elétrica.

A ação é voltada para clientes residenciais e comerciais de baixa tensão, sendo os mecanismos fáceis e rápidos. Basta procurar uma das agências e verificar as melhores alternativas para pagamento de parcelas de acordo com as possibilidades financeiras, ou simplesmente esclarecer dúvidas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Nubya Pereira