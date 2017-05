Bocão Ed. 1147

PERÍCIA

Baseado no artigo do consultor tributário Admilton de Almeida, publicado no Consultor Jurídico referente ao Caixa 2, onde a perícia técnica se faz necessária, os advogados do Presidente Temer e demais acusados estão exigindo perícia antes da denúncia. O artigo de Almeida repercutiu tanto no meio jurídico que 6 advogados que defendem envolvidos da Lava jato, já entraram em contato com Almeida, que emitiu parecer aos casos consultados.

REFIS

Pela crise que afetou a receita das empresas, os Governos Federal e Estadual têm obrigação de reabrir o Refis com vantagem, haja vista que o estado de força maior que causou prejuízo aos empresários foi culpa do governo, com isso, as empresas devem recolher seus impostos conforme a capacidade financeira e disponível em seus caixas. Os empresários devem fundamentar o pedido para garantir seus direitos.

SINDICATO

Estamos percebendo que alguns sindicatos estão prejudicando os interesses dos associados. O sindicato é a arte de conciliar os interesses de seus associados e o que estamos percebendo é que alguns presidentes estão agindo com interesses próprios, fingindo conciliar interesses dos outros. Tem sindicato trabalhando sorrateiramente contra os interesses dos trabalhadores.

SINDICATO 2

O Brasil convive com um sindicalismo que mantém os mesmos métodos de quando começou suas atividades na década de 40, sempre visando obter vantagens financeiras através de contribuições, taxas e benesses governamentais. A Justiça e o Ministério Público do Trabalho devem analisar melhor e com profundidade as causas coletivas que ingressam alguns sindicatos. Pelo jeito, os advogados estão visando honorários. Os empresários não devem aceitar!

SINDICATO 3

Os empresários devem entender, que eles são importantes para todos os segmentos da sociedade e dos governos e não podem cruzar os braços e se deixarem levar por servidores e presidentes de sindicatos, que dependem de seus impostos para se manterem. Vão à luta, questione seus direitos e exijam respeito, não baixem a cabeça diante de pressões e exigências absurdas.

CARTEIRAS SUSPENSAS

Uma portaria expedida pelo Governo Federal suspendeu mais de 48 mil carteiras de pescadores. Na Colônia de Pescadores Z-20, em Santarém, o número chegaria a 1.900. A suspensão ocorrera sob a justificativa de suspeita de fraudes. Os pescadores tiveram um prazo de 60 dias para realizar um recadastramento no site do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, o que, de acordo com o vereador Jandeilson Pereira, foi feito por todos os pescadores da Z-20, mas os recadastros não teriam sido validados. A Colônia de Pescadores de Santarém entrará com um mandado de segurança no início de junho/2017, contra essa Portaria.

DESRESPEITO DA VOLKSWAGEM

Um leitor da coluna, bastante revoltado e indignado com uma revendedora de veículos que fechou as portas em Santarém, mandou a seguinte carta à coluna: “Amigo Bocão, a reclamação é a seguinte: em outubro/16 a empresa Ynca Turismo Ltda adquiriu junto à Revenda Volkswagen Automoto, em Santarém, um veículo modelo Fox zero km. A primeira revisão seria feita como de costume em um ano ou 10.000km. No dia 08 de maio deste ano o veículo estava com 9.590 km, fui à revenda e para minha surpresa, a empresa está fechada e sem ninguém para dar explicações. Tentei inúmeras vezes ligar para um determinado número 0800, até ser bloqueado”.

DESRESPEITO DA VOLKSWAGEM 2

“Somente ontem à tarde (terça-feira, dia 23/05) consegui contato com a Volkswagen de São Bernardo do Campo (SP) e para minha surpresa e espanto fui informado que deveria dirigir-me à Revenda mais próxima, ou seja, ir a Itaituba, com todas as despesas por minha conta para fazer tal revisão! Dito isso, disse que nada poderia fazer e desligou o telefone naturalmente dando o caso por encerrado. Pergunto: é assim que uma Revenda Volkswagen trata seus clientes? Diga-se que eles receberam o valor integral da venda, pergunto: como fica a situação? Será que a atual situação política já fez seguidores também nessa área?”, questiona o leitor.

INDÚSTRIA DA INVASÃO

Uma Área de Proteção Ambiental próxima ao Rio Tapajós Shopping virou comércio ilegal de venda de casas e terrenos. Um grupo de pessoas invadiu a área às margens da Rodovia Fernando Guilhon meses atrás. Essa área fica de frente para o Residencial Salvação e dentro de uma APA (Área de Proteção Ambiental), que por sinal a prefeitura de Santarém já pediu junto à Justiça a retirada desses invasores. Porém, eles já começaram a vender algumas casas e terrenos. Alguns imóveis ainda em fase de construção estão sendo vendidos ao preço de R$ 20 mil. As pessoas que caírem nessa “armadilha” e comprarem esses imóveis, vão ter prejuízo, haja vista que a área não está legalizada e esses imóveis não possuem documentação. O alerta está dado!

APOIO À HEMODIÁLISE

Pacientes renais crônicos que são atendidos no setor de hemodiálise do Hospital Municipal de Santarém, encaminharam a seguinte carta à coluna, de apoio aos profissionais que trabalham neste setor: “Nós pacientes renais crônicos do setor de hemodiálise do Hospital Municipal de Santarém, vimos através desta, em solidariedade ao corpo clínico deste setor, esclarecer junto ao público no âmbito geral, não compartilharmos da opinião de um paciente deste setor que foi à imprensa fazer denúncias infundadas sobre o funcionamento e atendimento aos pacientes. Todos, sem exceção, têm direito de cobrar por um bom atendimento e por melhorias estruturais, porém, não se pode generalizar, fazer acusações de maus tratos e péssimo atendimento sem dar nome a quem agiu dessa forma, como fez o paciente em questão falando que neste setor o trabalho das enfermeiras é feito de maneira irresponsável, não levando em consideração o estado do paciente e a condição de sua doença, pois existe um período de adaptação de nosso organismo ao tratamento, todos nós passamos por isso, temos nossos problemas decorrentes da doença, porém, nunca sofremos maus tratos e o atendimento profissional das enfermeiras é realizado de maneira correta, mesmo limitado às deficiências estruturais e de falta de insumos, pois as máquinas, devido à intensa rotatividade, quebram. Existe falta de insumos para realizar o tratamento, existe falta de medicação, o carro que transporta alguns de nós não funciona, as cadeiras onde recebemos o tratamento estão em estado precário”.

APOIO À HEMODIÁLISE 2

“Isso é verdade, mas a cobrança dessas deficiências devem ser feitas junto à administração do hospital, à Secretaria de Saúde ou ao governo municipal, não aos médicos do setor, muito menos às enfermeiras. Esclarecemos que quanto a óbitos, não ocorrem nas máquinas de hemodiálise, as mortes comentadas pelo paciente que fez a denúncia ocorreram na reanimação do hospital, dois pacientes se recusaram a fazer o tratamento e voltaram para casa, retornaram em estado crítico e não resistiram. Outro paciente de rotina exagerou na ingestão de líquidos e foi parar na reanimação. Portanto, nossa única intenção, que é feita agora de maneira espontânea, é nos solidarizarmos com as pessoas que nos ajudam no nosso tratamento de saúde”.