Coluna Impacto Ed. 1147

38 ANOS DO STC

O Sistema Tapajós de Comunicação (STC) comemora por toda esta semana, o aniversário de 38 anos de fundação. Uma grande programação está sendo realizada pelas diretoras do STC, Vânia Maia e Vera Pereira (foto), para festejar essa data importante da TV Tapajós, afiliada da Rede Globo, que presta um relevante serviço a Santarém e demais municípios da região Oeste do Pará. A atração principal será a corrida “De Bem Com A Vida”, que acontece neste sábado, dia 27, com concentração na Praça de Eventos, na Av. Anísio Chaves, com saída às 18 horas.

FEIRÃO DO IMPOSTO

No período de 24 a 27 de maio, o curso de Administração da UNAMA – Faculdade da Amazônia realiza junto à Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), e Conselho de Jovens Empresários (CONJOVE) da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, a 15° edição nacional do Feirão do Imposto. Este ano a ação tem como objetivo entender o retorno dos impostos para a sociedade. A abertura aconteceu às 18h com uma blitz do Feirão em frente à faculdade, em seguida às 19h houve uma palestra sobre doação do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para instituições filantrópicas. Ainda na programação houve uma campanha contra a corrupção no País com o tema “Chega de Mão Grande”. O Feirão se tornou uma ação nacional para conscientizar quanto se paga em impostos e destinação dos tributos.

ACERTO EM ALENQUER

Aconteceu na terça-feira (24) na sala de audiência da Comarca de Alenquer, uma reunião de conciliação entre Prefeitura de Alenquer e o Sintepp, para tratar do pagamento dos salários atrasados dos servidores da educação referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016. Ficou acordado que os salários de novembro e dezembro serão pagos em 20 parcelas iguais, corrigidas monetariamente e com início no dia 10 de junho deste ano conforme determinou o Juiz Francisco Daniel Brandão.

POLO TÊXTIL

“Com a criação do Distrito Industrial e a implantação do Polo Têxtil, Santarém gerará renda e investimentos para todo o estado do Pará”. Assim falou à coluna o vereador Alaércio DrogaMil, líder do PRP. Ele solicita que a Câmara encaminhe expediente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará (SEDEME) para que seja feito um estudo técnico para a implantação de um polo têxtil no município de Santarém. Em setembro de 2016 o Estado abriu um protocolo de intenções com a Jari Celulose, afim de trazer para nossa região esse polo. A região do Jari é grande exportadora de celulose líquida, seu principal destino é a China, por ser o maior consumidor mundial do produto. O Distrito Industrial vai abraçar toda a região do oeste do Pará com uma tratativa diferenciada desde o momento de sua implantação até sua conclusão, visando fomentar novos negócios e a atração de novos investimentos. Após a implantação do distrito será a vez do polo têxtil.

ISENÇÃO DE TAXAS

A Câmara de Vereadores aprovou, durante a sessão esta semana, o projeto de número 617, de autoria do vereador Valdir Matias Jr, do PV, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei n.º 16.429/99 de 18 de outubro de 1999, que garantia isenção de taxas e impostos municipais apenas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Com a nova redação, agora, outras instituições, sem fins lucrativos, também poderão receber os mesmos benefícios da lei. A isenção de taxas e impostos garante a essas entidades, a tranquilidade para que elas continuem desenvolvendo seu papel social, lutando, sobretudo, pelos direitos de seus associados, principalmente das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência.

ELEIÇÃO INDIRETA

O vereador/delegado Jardel Guimarães, do Podemos, (foto) em contato com a coluna, mostrou sua indignação com os fatos ocorridos na política nacional, que têm ganhado repercussão no País e internacionalmente. Jardel se referiu às informações da delação premiada de Joesley Batista, dono da JBS, em que o presidente da República Michel Temer é o principal alvo, sob a acusação de ter sido conivente com o empresário em crimes contra a aplicação da lei, ao que o Vereador afirmou ser o motivo para um aprofundamento da crise política e institucional pela que passa o Brasil. Jardel Guimarães citou ainda os pronunciamentos do Chefe do Executivo Federal após a divulgação da existência (primeiro discurso) e da reprodução do áudio (segundo) produzido pelo próprio empresário e entregue à Procuradoria Geral da República (PGR). Segundo o Vereador, o presidente tentou justificar o que seria injustificável. Ainda sobre o tema, o parlamentar apontou que é favorável à realização de eleições indiretas, quando o próprio Congresso Nacional elege um presidente, caso Temer seja impedido, mas ressalvou que uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) poderia abrir uma eleição direta.

RETOQUES

A coluna parabeniza duas grandes mulheres que trocaram de idade esta semana. Leonora Coelho Miranda e Guadalupe Miranda (foto), que festejaram a data na intimidade, ao lado de seus familiares. Parabéns em dose dupla. * Motoristas, cobradores e fiscais de transporte coletivos decidiram paralisar as atividades em Santarém, a partir de zero hora de segunda-feira (29). De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a principal motivação da greve é a questão salarial. Não houve acordo entre a categoria e o sindicato patronal em relação ao percentual de reajuste salarial e o abono dos trabalhadores do transporte coletivo. * Uma tromba d’água foi registrada na manhã de segunda-feira (22) em Santarém. O fenômeno que é um tornado que acontece sobre a água, ocorreu no rio Tapajós e pôde ser visto e admirado por muitas pessoas da orla e por quem passava pela avenida Tapajós. * Só 54,7% das 80 mil pessoas que fazem parte do público-alvo para a vacinação de gripe receberam a imunização em Santarém, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde na terça-feira (23). A campanha nacional termina nesta sexta-feira, dia 26. * O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) abriu a seleção de vagas de emprego para Santarém, nas áreas de fisioterapia, farmácia e técnico de enfermagem. Todas as vagas possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD).