Deputado intermedeia audiência com governo do Estado para implantação de Terminal Portuário em Santarém

Hilton Aguiar reuniu com empresários de Santarém e presidente da Alepa, Márcio Miranda.

O deputado estadual Hilton Aguiar, intermediou na última terça feira (23) na Assembleia Legislativa do Estado, uma reunião com empresários do município de Santarém e o presidente da ALEPA, Deputado Márcio Miranda, o objetivo deste encontro foi apresentar projetos que irão alavancar a economia gerando emprego, renda e desenvolvimento pra toda a região.

Um dos projetos foi apresentado pelo empresário Pedro Riva, da EMBRAPS – Empresa Brasileira de Portos de Santarém, a empresa pretende implantar em Santarém, um Terminal Portuário para exportação de grãos. Quando estiver em funcionamento a previsão de movimentação será de quase 8 milhões de toneladas de graneis sólidos de origem vegetal por ano, gerando cerca de 3 mil empregos de forma direta e indireta, e com uma arrecadação de mais de R$ 16 milhões em impostos para o município.

Após a reunião na ALEPA, a comitiva foi recebida pelo Secretário de Meio Ambiente do Estado, Luiz Fernandes Rocha, onde foi apresentado um vídeo institucional com todas as informações sobre o projeto. O deputado Hilton Aguiar, cobrou do secretário apoio na agilização das licenças necessárias para o inicio deste grande investimento que irá beneficiar a população do município de Santarém e região.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom