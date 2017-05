Governador do Pará pode ser responsabilizado pelo massacre em Pau D’arco

Em ofício, enviado hoje (25/05/2017), para o governador Simão Jatene, o deputado Estadual Airton Faleiro (PT-PA) afirma que, caso o Governador não tome atitude enérgica, poderá ser responsabilizado judicialmente pelos assassinatos, já que pela legislação ele é chefe maior da corporação.

“As forças de justiça e segurança do estado devem tomar providências para evitar a violência e não praticá-la”, diz Faleiro, em seu ofício.

O parlamentar cobra do Governador agilidade na apuração, responsabilização e punição dos culpados.

Ele afirma, ainda, que não vai silenciar diante de mais este lamentável massacre, que faz a sociedade lembrar de algo idêntico, que ocorreu em Eldorado dos Carajás, em 19 de abril de 1996, no governo do senhor Almir Gabriel, também do PSDB. “Vamos cobrar de forma severa a apuração e punição por este ato covarde, onde policiais fortemente armados mataram pais de família, que buscam terra para o sustento de seus familiares”, afirma Faleiro.

Segundo o deputado, não procede a informação de que houve confronto, visto que não existe policiais feridos.

Fonte: Ascom/Aitron Faleiro