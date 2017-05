NEWS – ATUALIDADES Ed. 1147

COMO NASCE UM PARADIGMA

Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula, em cujo centro puseram uma escada e, sobre ela, um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jacto de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancada. Passado mais algum tempo, mais nenhum macaco subia a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos cinco macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo rapidamente retirado pelos outros, que lhe bateram. Depois de alguma surras, o novo integrante do grupo não subia mais a escada. Um segundo foi substituído, e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado, com entusiasmo, na surra ao novato. Um terceiro foi trocado, e repetiu-se o fato. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam a bater naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles porque batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui…” Não deves perder a oportunidade de passar esta história para os teus amigos, para que, de vez em quando, se questionem porque fazem algumas coisas sem pensar – “É MAIS FÁCIL DESINTEGRAR UM ÁTOMO DO QUE UM PRECONCEITO” (Albert Einstein)

MORIBUNDO CEARENSE ! (Não divide nem quando está morrendo)

Um cearense vai ao médico depois de ter estado doente um tempão. O médico, depois de um exame detalhado, olha nos olhos dele e diz: – Tenho más notícias… Você está com câncer incurável. – Eu lhe dou de duas a quatro semanas de vida. O cearense, chocado e triste, mas de índole forte, recupera-se rapidamente e sai do consultório. Na sala de espera, ele encontra seu filho, que o estava aguardando. – Filho, nós, do Ceará, fazemos piada e comemoramos quando as coisas estão boas, mas também quando não estão. Estou com câncer e tenho pouco tempo de vida. Vamos ao bar tomar umas cervejas. Depois de alguns copos, eles estão mais alegres um pouco. Vêm as risadas, as gargalhadas e mais cerveja. Uns amigos chegam e perguntam o motivo daquela alegria toda. O cearense repete a história da comemoração, dizendo que está com “Aids”. Os amigos ficam consternados e acabam tomando cerveja também. No momento em que está perto do doente, o filho diz ao ouvido dele: – Paim! Você disse pra mim que estava com câncer, mas para eles você disse que está com “Aids”. O cearense olha discretamente em volta antes de responder baixinho: – Eu estou com câncer mesmo, filho… Eu só não quero é esse pessoal comendo a tua jovem mãe, depois que eu morrer.

SUGADORES DE ENERGIA

Parece mentira, mas há pessoas que parecem “sugar” energia da gente! O Ph.D. em Administração de Empresa Luiz Almeida Marins Filho, relatou em um dos seus livros, que certa vez estava muito bem, alegre e satisfeito. E encontrou-se num shopping com um amigo e em meia hora de conversa, o amigo deixou-o um verdadeiro “trapo”, deprimido, triste. Depois ficou pensando no que aconteceu e logo percebeu que aquela conversa horrível do “amigo”, falando só de doenças, roubos, estupros, filhos de amigos que haviam caído no vício, desemprego, falta de dinheiro, etc. acabou roubando-lhe a sua energia positiva! Quando acabou a conversa (onde só o amigo falou) ele parecia estar melhor do que nunca e, diz o Dr. Luiz, eu… em profunda depressão. Cuidado com esses “sugadores de energia positiva”. Eles estão em todo o lugar: no trabalho, na família, na roda de amigos. Eles só sabem falar de desgraças. Só lêem obituário dos jornais e a seção de crimes, gravam em vídeo o noticiário policial. Fazem estatísticas e sabem de cor quantos sequestros ainda não foram desvendados, quantas crianças continuam desaparecidas, quantos sem-teto, sem-terra, sem-emprego, “sem-tudo” existem no mundo! Essas são aquelas pessoas que quando você propõe um piquenique elas logo dizem: “- Ah, vai chover!”. São pessoas que azedam baldes de sal-de-fruta. Eles são sempre “do contra”. Avisam que “não vai dar certo” e torcem para que não dê. Depois dizem: “- Eu sabia que não ia dar certo…”. Esses “sugadores de energia” vivem da energia alheia e é muito difícil conviver com alguém “puxando você pra baixo” o tempo todo. Não seja você também um “sugador de energia” Que felicidade que seria a nossa, se aprendessemos a expulsar da nossa memória as coisas desagradáveis, idéias tristes e deprimentes. Com certeza, nossa força iria multiplicar se pudéssemos conservar só os pensamentos que elevam e animam. Há pessoas que não podem se lembrar das coisas agradáveis. Quando nos encontram, tem sempre algo de triste a contar. Com qualquer mal que sofreram, se angustiam muito. Como se não bastasse, se preocupam até com que vão sofrer… Sabem lembrar-se só de fatos discordantes. Dão a idéia de um armazém de quinquilharias, objetos inúteis e deteriorados. Retém tudo mentalmente, com medo de precisarem uma vez ou outra, disto ou daquilo, de maneira que o seu armazém mental está entulhado de detritos… Bastaria que estas pessoas fizessem uma limpeza regular, que as livrassem dos montões inúteis e depois, organizassem o que sobrou, para terem êxitos. No entanto, não são incomuns, pessoas que se “enterraram” na infelicidade e na desarmonia. Outras, fazem exatamente o contrário. Falam sempre de coisas agradáveis e interessantes experiências que têm feito. São indivíduos que passaram até perdas, aflições, mas falam delas tão poucas vezes, que parece nunca terem tido na vida, senão boa sorte e amigos. Estas pessoas fazem-se amar. O hábito de mostrar aos outros o nosso aspecto positivo, é o resultado do nosso equilíbrio interior. Quando estamos tristes por algum sofrimento, devemos procurar a sua causa para eliminá-lo. Geralmente, porém, quando sofremos, buscamos a causa fora de nós. Vemos pessoas se queixando que tem má sorte, suspeitando que seu vizinho é a causa, porque não se dá com ele, ao passo que ele é bem favorecido com a sorte nos negócios, na vida familiar, sendo estimado inclusive, pelos conhecidos. Se examinarmos as circunstâncias da vida destas pessoas, verificaremos que a queixosa é negligente, gastadora, intolerante nas opiniões e indisciplinada, ao passo que a outra pessoa é cumpridora dos seus deveres, econômica, modesta, não calunia, nem adula. Emprega bem o seu tempo disponível lendo bons livros, fazendo cursos, esportes, ajudando seu próximo, sendo útil. Por isso, é estimada. Ao passo que a queixosa, está sempre perdendo (tempo, trabalho, fregueses, dinheiro, a família e os amigos), e sempre não tem tempo. Vamos eliminar dos nossos corações, a desconfiança, o ódio, a inveja e a descrença e vamos cultivar a alegria, a fé e a crença no amor e na Justiça Divina, e será certo que venceremos na luta que a vida nos destina.

QUAL O GÊNERO DO COMPUTADOR? Computador(a) ?

Conversando com um amigo boliviano muito inteligente, levantei a seguinte questão: – Por que “computador” em espanhol é feminino, ou seja, vira “computadora”? Ao que ele me respondeu categoricamente: – É porque está comprovado que os computadores são do sexo feminino mesmo, sem qualquer sombra de dúvidas. Então eu pedi: – Cite uma razão. Ele me deu várias… Eis aqui algumas razões que atestam, cientificamente, que os computadores são fêmeas: 1) Assim que se arranja um, aparece outro melhor na esquina. 2) Ninguém, além do criador, é capaz de entender a sua lógica interna (Muito boa!) 3) Mesmo os menores errinhos que você comete são guardados na memória para futura referência. (Essa é fatal!) 4) A linguagem nativa usada na comunicacão entre computadores é incompreensível para qualquer outra espécie. 5) A mensagem “bad command or file name” é tão informativa quanto, digamos, “se você não sabe porque estou com raiva, não sou eu quem vai explicar!!!!!”(essa é ótima!) 6) Assim que você opta por um computador, qualquer que seja, logo você estará gastando tudo o que ganha com acesssórios para ele. 7) O computador processa informações com muita rapidez, mas não pensa. 8) O computador do seu amigo, vizinho, ou do seu escritório sempre é melhor do que o que você tem em casa. (Essa é maldade…) 9) O computador não faz absolutamente nada sozinho, a não ser que você dê o comando. 10) O computador sempre trava na melhor hora. Está bom, ou quer mais??!!!

MENTIROSO !

Um cara engravatado entra na lojinha do Assaf na Rua 25 de Março, e olha com desprezo para o balcão escuro, as roupas penduradas em ganchos e o chão de tacos de madeira sem polimento. O Assaf se irrita com o desprezo do sujeito e resmunga: – Está olhando feio bra lujinha de Assaf? Com este lujinha Assaf tem abartamento Ibanema, tem casa Búzios, tem casa Gambos da Jordão, tem casa Riviera do Zão Lourenzo, tem abartamento Beirute, tem filho estuda medicina Estados Unidos, tem filha estuda moda Baris, – Tudo só com lujinha! O sujeito vira e diz:- O senhor sabe quem eu sou? – Non – Eu sou fiscal do Imposto de Renda! – Muito brazer! Eu zou Assaf, maior filho de “buta”, mentiroso de Rua 25 de Março!

SABEDORIA ZEN:

Perguntou o discípulo ao mestre: Como nos tornamos sábios? O Mestre respondeu: – Boas escolhas. E como fazemos boas escolhas? – Experiência – acrescentou o Mestre. E como adquirimos experiência? – voltou o discípulo. – Más escolhas – disse o Mestre.

PARA SER MAIS FELIZ – (Roberto Shinyashiki)

NO AMOR – Acredite sempre no amor. Não fomos feitos para a solidão. Se você está sofrendo por amor, está com a pessoa errada ou amando de uma forma ruim para você. Caso tenha se separado, curta a dor, mas se abra para outro amor. E se estiver amando, declare o seu amor. Cada vez mais, devemos exercer o nossodireito de buscar o que queremos (sobretudo no amor). Mas atenção: elegância e bom senso são fundamentais. Arrisque! O amor não é para covardes.Quem fica a noite em casa sozinho, só terá que decidir que pizza pedir. E o único risco será o de engordar, mas lembre-se.Curta muito a sua companhia.” Casamento dá certo para quem não é dependente. Aprenda a viver feliz – mesmo sem homem/mulher ao lado. Se não tiver com quem ir ao cinema, vá com a pessoa mais fascinante: VOCÊ! NA AMIZADE – Tenha amigos vencedores. Campeões falam de, e, com campeões. Aproxime-se de pessoas com alegria de viver. Celebre as vitórias. Compartilhe o sucesso,mesmo as pequenas conquistas, com pessoas queridas. Grite, chore, encha-se de energia para os desafios seguintes. NO PESSOAL – Perdoe! Enterre o passado para viver feliz. Todo mundo erra, a gente também. Tenha uma vida espiritual. Conversar com Deus é o máximo,especialmente para agradecer. Reze antes de dormir. Faz bem ao sono e a alma. Oração e meditação são fontes de inspiração.Todo dia temos a opção de viver plenamente. Afinal de contas, ATITUDE É TUDO!!!”