Pastor é condenado a 91 anos por estupro de vulnerável

Cinco crianças foram vítimas do criminoso em Barcarena.

O juiz Iran Ferreira Sampaio, da Comarca de Barcarena, condenou o pastor Anderson Cleiton de Sousa Gomes a 91 anos e 8 dias de reclusão, na terça-feira (23). O réu foi acusado de praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos com cinco meninos, com idade entre 5 e 9 anos, incluindo o próprio enteado, no ano de 2016.

De acordo com a denúncia, o pastor assediava as crianças na igreja após ganhar a confiança dos pais. Para praticar os crimes, o réu emprestava o celular para as crianças jogarem, além de entregar-lhes a quantia de 0,50 centavos após os atos.

Na sentença, o juiz destacou que o criminoso se “aproveitou da condição de vulnerabilidade das vítimas, em decorrência da pouca idade delas”. Entre as vítimas está o próprio enteado do réu, de 7 anos.

A denúncia foi sustentada por exames sexológicos e depoimento das vítimas e testemunhas. O juiz decretou a prisão preventiva do acusado em 4 de junho de 2016 e negou direito ao réu de recorrer da sentença em liberdade.

Fonte: TJ/PA