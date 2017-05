5°Encontro de Líderes leva acadêmicos ao Cinema de Santarém

Para ser líder é necessário construir habilidades e competências que beneficiem a carreira e o futuro profissional

Com o objetivo de fomentar a responsabilidade, e desenvolver habilidades e competências profissionais aos líderes e vice-líderes de turmas a UNAMA -Faculdade da Amazônia, através do Núcleo de Empregabilidade e Carreiras (NEC) realiza neste sábado (27), às 14h, o 5° Encontro de Líderes.

Participam do evento aproximadamente 100 líderes e vice-líderes dos vinte e dois cursos ofertados pela faculdade. A programação do encontro começa com a exibição do filme “Guardiões da Galáxia. Vol 2”, na sequência será realizado um momento de descontração em forma de bate-papo com o consultor empresarial Diego Moraes, sobre a importância de se tornar um líder ainda na academia.

Segundo a analista de carreiras do NEC, Elcicarla Matos, este evento é realizado periodicamente com os estudantes com o intuito de transmitir responsabilidade, determinação e foco em suas habilidades.“Este é o quinto módulo do encontro de líderes que realizamos para nossos acadêmicos. Não é fácil ser líder, por isso motivá-los e valorizá-los é importante para o crescimento pessoal e profissional de cada um deles”,ressalta.

Mais informações e inscrições podem ser adquiridas no setor de Marketing da UNAMA. O encontro ocorre no cinema do Rio Tapajós Shopping localizado na avenida Engenheiro Fernando Guilhon, Santarenzinho em Santarém-Pará.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota