SEURBI recupera vicinais e estradas para garantir trafegabilidade de veículos

Os trabalhos estão sendo executados nos trechos mais críticos. Região do Cruzeirão será a próxima a receber os serviços paliativos.

Ao menos 200 km de estradas e vicinais devem receber os trabalhos de recuperação que estão sendo realizados pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento,Urbanismo e Infraestrutura (SEURBI).

A operação visa amenizar os estragos causados pelas chuvas que caíram na região nos últimos meses, prejudicando principalmente a trafegabilidade de veículos, e por consequência o escoamento da produção.

Para garantir o acesso a sede do município, a SEURBI empregou cinco frentes de trabalho para atender diferentes regiões da área de terra firme ao mesmo tempo.

Os trabalhos iniciaram a duas semanas pela estrada que liga às comunidades Sucuriju, Arapucu e Curumu. Nesse trecho toda a extensão da vicinal recebeu os serviços de terraplanagem e ampliação de alguns trechos.

O ramal do Andirobal foi outro trecho que tambémfoi recuperado. O maquinário atuou nos trechos que estavam intrafegáveis e chegou até a região das comunidades quilombolas. “Esses serviços permitirão que os veículos possam trafegar sem os riscos que vinham enfrentando.Em um outro momento faremos a terraplanem completa de todo o percurso do ramal do Andirobal”, disse Marcos Maciel, titular da SEURBI.

Alguns pontos da PA 249 que liga Óbidos a Curuá, também estão recebendo o serviço paliativo. Embora a manutenção das rodovias estuais sejam de reponsabilidade do Governo do Estado, a prefeitura atendeu à solicitação dos moradores que usam a estrada diariamente. “A estra que liga à Curuá está bastante prejudicada também. Temos uma equipe que iniciou os trabalhos a partir da comunidade Igarapé-Açú, melhorando os trechos críticos. É apenas uma forma de amenizar esse problema, já que há a informação de que o governo do estado estaria licitando a recuperação completa das estradas”, enfatizou Maciel.

O município de Óbidos possui cerca de 500 km de vicinais, boa parte em regiões distantes e de difícil acesso, o que aumenta o desafio de recuperar essas vias de extrema importância para o desenvolvimento da produção rural do município.

A próxima região a receber o maquinário será o assentamento PA Cruzeirão, na região que faz fronteira com o município de Alenquer. A intenção é que os trabalhos iniciem na próxima segunda-feira (29). “Já fomos a região do Cruzeirão, fizemos os levantamentos necessários e a partir do início da próxima semana teremos máquinas trabalhando na área, o foco também será os trechos mais críticos do ramal que dá acesso às comunidades localizadas naquela área”, finalizou o secretário.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO